集保結算所股東會通過 配發現金股息3.25元、股票

臺灣集中保管結算所於今 (20) 日舉行股東常會，會中通過每股配發現金股息 3.25 元及股票股利 0.25 元，展望未來，臺灣集中保管結算所董事長林修銘表示，將優化金融市場數位環境，並持續為股東創造良好的報酬。

林修銘表示，去 (2017) 年集保結算所各類有價證券及短期票券保管總市值合計逾 35 兆元，營業收入為 44 億 8500 萬元，稅後純益達 20 億, 200 萬元，受惠台股表現亮眼加上多元化經營，集保結算所逐步讓業務與財務朝向穩健成長的目標邁進。

林修銘指出，去年集保結算所業務發展聚焦七大主軸，包括打造數位化帳簿劃撥作業環境、推動商業本票無實體化、推廣跨境保管業務、優化基金平台功能、推廣電子投票服務、強化防制洗錢及打擊資恐查詢系統及打造新證券存託系統等。