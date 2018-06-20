〈群創股東會〉穩定整機出海口、揮軍北美電視市場 鴻

群創 (3481-TW) 今 (20) 日董事會通過將投資北美電視品牌，傍晚鴻海 (2317-TW)、群創 2 家公司公告以合計近 7000 萬美元(新台幣約 21 億元) 取得 VIZIO 股權 7.24%；群創新任董事長洪進揚強調，主要是在整機及品牌發展策略上的重點投資，可以讓整機事業有穩定且成長的出海口，更可平緩面板景氣波動帶來的負面影響。

群創新任董事長洪進揚今日在股東會後率總經理蕭志弘、執行副總丁景隆及經營團隊召開記者會，洪進揚透露，董事會討論通過投資北美領導電視品牌商，透過策略合作，將讓整機事業將有穩定且成長的出海口，更可平緩面板景氣波動帶來的負面影響。



蕭志弘表示，去年中啟動電視整機事業，今年已獲多家客戶認證，出貨可達百萬台以上，未來在品牌客戶拉貨動能下，2019 年可望倍數成長；針對投資案，蕭志弘則指出，是投資品牌不是擁有品牌，是策略性的投資。

他表示，面對大陸面板廠的崛起，市場改變相當快，需要更多的觸角，群創朝整機及品牌發展，是新的路線的嘗試，群創在整機及技術上都具有競爭力。

洪進揚表示，這個投資案的主要意義在於，在朝整機及品牌發展的方向下，今年再往前推進，策略性的投資可以多增加出海口，同時也宣示著未來會加入更多整機人才，對公司及集團有重大意義。

