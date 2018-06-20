艾草熱敷別亂用 恐燙傷使症狀更嚴重

（中央社記者張茗喧台北20日電）有民眾聽信偏方，以艾草熱敷小腿緩解痠痛，結果嚴重燙傷。中醫師表示，這種艾草熱敷法名為「艾灸療法」，屬於醫療行為，亂用不只會燙傷，還可能讓症狀變得更嚴重。
國泰醫院今天在記者會中表示，一名60歲婦人因工作勞累、小腿經常痠痛，在朋友介紹下以薑片貼皮膚再用艾草加熱，不料卻讓皮膚燙傷，但她卻只用燙傷藥膏救急，導致蜂窩性組織炎。
台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗今天接受中央社記者訪問時表示，以薑片貼皮膚再用艾草加熱的做法，在中醫裡稱為「艾灸療法」，透過灸烤穴位，使熱力通過經絡傳導，發揮溫經散寒、活血通絡、消淤散結等作用，可以改善手腳冰冷、子宮虛寒、調節免疫力。
之所以使用艾草，主要是它具有理氣血、逐寒濕、溫經、止血、安胎的作用，但在艾葉燃燒過程中，可能導致燙傷、起水泡，留下永久的疤痕，因此愈來愈多中醫師改用灸桶或灸盒避免患者燙傷。
陳潮宗強調，「艾灸療法」是一種醫療行為，而非民俗療法，必須經由醫師診斷並在有預防燙傷的設備下完成，更重要的是，「艾灸療法」非萬靈丹，並不是所有痠痛、不舒服通通能治。
他表示，這種療法主要針對手腳冰冷或是因寒冷引起的抽痛、痠痛，若是民眾因扭傷、紅腫、發燒、病毒性感冒等問題擅自使用艾灸，不僅可能燙傷，還會讓病情加重，得不償失，建議身體不適還是要尋求醫師協助，勿聽信偏方。（編輯：張芷瑄）1070620