艾草熱敷別亂用 恐燙傷使症狀更嚴重

（中央社記者張茗喧台北20日電）有民眾聽信偏方，以艾草熱敷小腿緩解痠痛，結果嚴重燙傷。中醫師表示，這種艾草熱敷法名為「艾灸療法」，屬於醫療行為，亂用不只會燙傷，還可能讓症狀變得更嚴重。

國泰醫院今天在記者會中表示，一名60歲婦人因工作勞累、小腿經常痠痛，在朋友介紹下以薑片貼皮膚再用艾草加熱，不料卻讓皮膚燙傷，但她卻只用燙傷藥膏救急，導致蜂窩性組織炎。

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗今天接受中央社記者訪問時表示，以薑片貼皮膚再用艾草加熱的做法，在中醫裡稱為「艾灸療法」，透過灸烤穴位，使熱力通過經絡傳導，發揮溫經散寒、活血通絡、消淤散結等作用，可以改善手腳冰冷、子宮虛寒、調節免疫力。