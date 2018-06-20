神父接連被殺 菲200多神職人員申請攜槍

（中央社記者林行健馬尼拉20日專電）由於過去數月多名神父遭人暗殺，菲律賓全國目前有超過200名神職人員向警方申請攜槍自衛。
菲律賓警察總署（PNP）署長艾爾巴耶德（OscarAlbayalde）今天在警察總部表示，警方收到246件神職人員要求攜槍的申請，其中188件是來自於神父，另58件是來自於牧師及傳道人。
艾爾巴耶德說，警方願意指導這些神職人員如何用槍，甚至提供射擊訓練。
過去7個月期間，菲國有3名神父被人槍殺。
去年12月4日，72歲的神父巴艾斯（MarcelitoPaez）在新埃西哈省（Nueva Ecija）哈安鎮（Jaen）駕車時，被2名騎機車的男子開槍殺害。
今年4月29日，37歲的神父溫杜拉（Mark AnthonyVentura）在卡加延省（Cagayan）加塔蘭鎮（Gattaran）與教堂唱詩班談話時，被2名騎機車的男子靠近殺害。
6月10日，43歲神父尼洛（Richmond Nilo）在新埃西哈省大城加巴那統市（Cabanatuan）的一座教堂準備主持彌撒時，被1名殺手闖入連開4槍身亡。
3名神父被殺的背後動機不明，但媒體報導，巴艾斯是一名活躍的政治活動人士；溫杜拉平時反對採礦，且倡導人權；尼洛則曾經批評過其他教派，捍衛遭性侵女性，但據傳也涉及土地糾紛。
參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）認為，神父的接二連三被殺，已非偶然而是一種模式，要求參議院展開調查。
菲律賓天主教最高權力機構「菲律賓天主教主教會議」（CBCP）主席巴葉斯（Romulo Valles）18日公開反對職人員攜槍，他說，神職人員應該要宣揚和平而非暴力，神父攜槍不成體統。（編輯：高照芬）1070620