神父接連被殺 菲200多神職人員申請攜槍

（中央社記者林行健馬尼拉20日專電）由於過去數月多名神父遭人暗殺，菲律賓全國目前有超過200名神職人員向警方申請攜槍自衛。

菲律賓警察總署（PNP）署長艾爾巴耶德（OscarAlbayalde）今天在警察總部表示，警方收到246件神職人員要求攜槍的申請，其中188件是來自於神父，另58件是來自於牧師及傳道人。

艾爾巴耶德說，警方願意指導這些神職人員如何用槍，甚至提供射擊訓練。

過去7個月期間，菲國有3名神父被人槍殺。

去年12月4日，72歲的神父巴艾斯（MarcelitoPaez）在新埃西哈省（Nueva Ecija）哈安鎮（Jaen）駕車時，被2名騎機車的男子開槍殺害。