NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈蕉賤傷農／農民所得154萬從何來違產金分離？徐旭東喊在遠銀沒權凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

神父接連被殺 菲200多神職人員申請攜槍

中央社2018/06/20 19:58
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者林行健馬尼拉20日專電）由於過去數月多名神父遭人暗殺，菲律賓全國目前有超過200名神職人員向警方申請攜槍自衛。

菲律賓警察總署（PNP）署長艾爾巴耶德（OscarAlbayalde）今天在警察總部表示，警方收到246件神職人員要求攜槍的申請，其中188件是來自於神父，另58件是來自於牧師及傳道人。

艾爾巴耶德說，警方願意指導這些神職人員如何用槍，甚至提供射擊訓練。

過去7個月期間，菲國有3名神父被人槍殺。

去年12月4日，72歲的神父巴艾斯（MarcelitoPaez）在新埃西哈省（Nueva Ecija）哈安鎮（Jaen）駕車時，被2名騎機車的男子開槍殺害。

今年4月29日，37歲的神父溫杜拉（Mark AnthonyVentura）在卡加延省（Cagayan）加塔蘭鎮（Gattaran）與教堂唱詩班談話時，被2名騎機車的男子靠近殺害。

6月10日，43歲神父尼洛（Richmond Nilo）在新埃西哈省大城加巴那統市（Cabanatuan）的一座教堂準備主持彌撒時，被1名殺手闖入連開4槍身亡。

3名神父被殺的背後動機不明，但媒體報導，巴艾斯是一名活躍的政治活動人士；溫杜拉平時反對採礦，且倡導人權；尼洛則曾經批評過其他教派，捍衛遭性侵女性，但據傳也涉及土地糾紛。

參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）認為，神父的接二連三被殺，已非偶然而是一種模式，要求參議院展開調查。

菲律賓天主教最高權力機構「菲律賓天主教主教會議」（CBCP）主席巴葉斯（Romulo Valles）18日公開反對職人員攜槍，他說，神職人員應該要宣揚和平而非暴力，神父攜槍不成體統。（編輯：高照芬）1070620

吳芳銘有意投入嘉義縣長選舉...艾草熱敷別亂用 恐燙傷使...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan