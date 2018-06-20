金曲音樂節起跑 草東沒有派對回娘家表演

（中央社記者江佩凌台北20日電）去年奪3座金曲獎的樂團「草東沒有派對」，今年受邀擔任金曲售票演唱會表演團體，團員表示，今晚售票演唱會中將演唱新歌，現階段努力做好巡迴演出，至於新專輯已在籌備中。

文化部影視及流行音樂產業局今天在台北舉行「2018 GMA金曲國際音樂節」開幕記者會，邀請金曲售票演唱會表演者出席，包含去年抱回3座金曲獎的樂團草東沒有派對、歌手王若琳、周興哲、王詩安到場，還有眾多參展的國內外產業人士，一同為3天的音樂節揭幕。

草東沒有派對去年以作品「醜奴兒」闖入金曲獎，一舉拿下最佳樂團、最佳新人、年度歌曲3項大獎，更在年度歌曲獎項打敗人氣樂團五月天，是去年金曲最大贏家，獲得高度關注。