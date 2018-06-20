NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈蕉賤傷農／農民所得154萬從何來違產金分離？徐旭東喊在遠銀沒權凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

金曲音樂節起跑 草東沒有派對回娘家表演

中央社2018/06/20 19:58
中央社 娛樂 / NOWnews
中央社 娛樂 / NOWnews

（中央社記者江佩凌台北20日電）去年奪3座金曲獎的樂團「草東沒有派對」，今年受邀擔任金曲售票演唱會表演團體，團員表示，今晚售票演唱會中將演唱新歌，現階段努力做好巡迴演出，至於新專輯已在籌備中。

文化部影視及流行音樂產業局今天在台北舉行「2018 GMA金曲國際音樂節」開幕記者會，邀請金曲售票演唱會表演者出席，包含去年抱回3座金曲獎的樂團草東沒有派對、歌手王若琳、周興哲、王詩安到場，還有眾多參展的國內外產業人士，一同為3天的音樂節揭幕。

草東沒有派對去年以作品「醜奴兒」闖入金曲獎，一舉拿下最佳樂團、最佳新人、年度歌曲3項大獎，更在年度歌曲獎項打敗人氣樂團五月天，是去年金曲最大贏家，獲得高度關注。

今年草東沒有派對受邀「回娘家」，擔任金曲售票演唱會壓軸演出，盼透過40分鐘的表演和歌迷及眾多國際音樂人互動，團員更透露會帶來新歌。

文化部次長丁曉菁致詞表示，今年共有387家廠商、1026人參展（國內321家、國際66家），登記商務媒合達330場次以上，是金曲音樂節自2014年舉辦以來，首度突破千人報名參展。

丁曉菁提到，金曲獎是華語樂壇具指標性的音樂盛事，文化部努力將金曲獎及其周邊活動持續升級，讓金曲獎不再只是單一頒獎典禮，更是台灣與世界音樂人及產業界交流的國際舞台，希望往後幾天，與會者能享受音樂，同時感受到台灣的人情味。

文化部影視局指出，金曲國際音樂節即日起至22日在寒舍艾美酒店展開為期3天的活動，包括「國際論壇」、「商務交流會」、「商展交易中心」、「展示活動」、「新創發表會」，以及在Neo Studio舉辦「金曲售票演唱會」系列活動。（編輯：張芷瑄）1070620

吳芳銘有意投入嘉義縣長選舉...艾草熱敷別亂用 恐燙傷使...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan