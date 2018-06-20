金曲音樂節起跑 草東沒有派對回娘家表演

（中央社記者江佩凌台北20日電）去年奪3座金曲獎的樂團「草東沒有派對」，今年受邀擔任金曲售票演唱會表演團體，團員表示，今晚售票演唱會中將演唱新歌，現階段努力做好巡迴演出，至於新專輯已在籌備中。
文化部影視及流行音樂產業局今天在台北舉行「2018 GMA金曲國際音樂節」開幕記者會，邀請金曲售票演唱會表演者出席，包含去年抱回3座金曲獎的樂團草東沒有派對、歌手王若琳、周興哲、王詩安到場，還有眾多參展的國內外產業人士，一同為3天的音樂節揭幕。
草東沒有派對去年以作品「醜奴兒」闖入金曲獎，一舉拿下最佳樂團、最佳新人、年度歌曲3項大獎，更在年度歌曲獎項打敗人氣樂團五月天，是去年金曲最大贏家，獲得高度關注。
今年草東沒有派對受邀「回娘家」，擔任金曲售票演唱會壓軸演出，盼透過40分鐘的表演和歌迷及眾多國際音樂人互動，團員更透露會帶來新歌。
文化部次長丁曉菁致詞表示，今年共有387家廠商、1026人參展（國內321家、國際66家），登記商務媒合達330場次以上，是金曲音樂節自2014年舉辦以來，首度突破千人報名參展。
丁曉菁提到，金曲獎是華語樂壇具指標性的音樂盛事，文化部努力將金曲獎及其周邊活動持續升級，讓金曲獎不再只是單一頒獎典禮，更是台灣與世界音樂人及產業界交流的國際舞台，希望往後幾天，與會者能享受音樂，同時感受到台灣的人情味。
文化部影視局指出，金曲國際音樂節即日起至22日在寒舍艾美酒店展開為期3天的活動，包括「國際論壇」、「商務交流會」、「商展交易中心」、「展示活動」、「新創發表會」，以及在Neo Studio舉辦「金曲售票演唱會」系列活動。（編輯：張芷瑄）1070620