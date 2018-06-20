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中央社

B肝不怕酒精耐高溫 紋眉刺青恐增感染風險

中央社2018/06/20 20:09
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北20日電）現代年輕人瘋紋眉、刺青，當心B肝病毒找上身。醫師表示，B肝病毒不怕酒精且耐高溫，一旦感染有1/3機會出現慢性肝炎、肝硬化，甚至導致肝癌，建議挑選使用拋棄式針頭的店家。

台灣在1980年代，B型肝炎帶原者一度突破300萬人，盛行率高達17%，當時主要是透過母嬰垂直感染，直到1986年全面針對新生兒接種B肝疫苗後，帶原人數已大幅降低，至今盛行率僅剩0.8%。

林口長庚紀念醫院內科部長林俊彥今天在記者會中表示，最新調查發現，全台B肝帶原者人數已從過去的300多萬人降至171萬人，人數已是史上新低，其中有4成、約68萬人需進行治療，但卻有27萬人不知自己是B肝帶原者。

林俊彥說，感染B肝後，有約2/3的人終其一生不會出現任何症狀，到了70歲時，有一半感染者體內的B肝會被免疫功能控制，其餘1/3則是需要治療，但發病時間因人而異，年過40歲以後風險將大幅增加。

感染B肝後果比你想的還嚴重，他表示，B肝帶原者多數都沒有症狀，發病時僅少數人會出現疲勞、口乾舌燥，胃口不好等症狀，接著可能就會惡化成慢性肝炎、肝硬化，嚴重甚至可能惡化成肝癌。

目前健保雖然有給付B肝藥物，穩定服藥可望降低6成肝癌發生率，但至今仍然沒有藥物可以徹底根除B肝，僅能控制病情。

林俊彥也提醒，B肝是透過血液傳染的疾病，過去多是透過母嬰傳染，但新生兒接種B肝疫苗，未來傳染途徑可能演變成因刺青、穿舌環或紋眉時遭到感染，而且由於B肝屬於病毒，不僅用酒精殺不死，也相當耐高溫，建議民眾挑選使用拋棄式針頭的店家，避免病毒上身。（編輯：張芷瑄）1070620

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