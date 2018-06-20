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新北勞工大學課程多元豐富　成果展令人驚豔

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/20 20:56
▲新北市勞工局長許秀能親自為這次修滿80學分結業學員撥穗、頒發結業證書。（圖／新北市勞工局提供）
▲新北市勞工局長許秀能親自為這次修滿80學分結業學員撥穗、頒發結業證書。（圖／新北市勞工局提供）

勞工在職進修，強化就業競爭力！新北市勞工大學106學年度結業典禮暨成果展，今(20)天由勞工局長許秀能點亮水晶球，為11天的展期揭開序幕。她鼓勵在新北市居住生活、工作打拼的勞工朋友，踴躍報名勞工大學的各類課程，持續精進個人的職能與勞工法令知識，也透過生活課程豐富勞工的身心靈。

許秀能親自為修滿80學分結業學員撥穗、頒發結業證書，勞工大學學員也展現亮眼的學習成果，精巧奪目音樂盒裡的奧秘，原來是由學員手作電路板製作而成，作品令人驚豔。

許秀能說，勞工大學開辦18年以來，從3個校區擴展至9個校區，每學期開設至少140多門課，希望在新北市勞工大學修習課程的學員，能將所習得的職能專長及勞工法令知識，帶入職場、幫助更多勞工朋友。 

結業生劉貴櫻表示，因為父親重病住院無法言語，當時在勞大所學的手語課程，正好派上用場，「我在病床邊耐心地教他一些簡單表達病痛或需求的手語」，父親有了抒發宣洩的出口，而劉貴櫻也能了解父親要表達的意思。

另外，在製鞋公司工作並與勞大結緣12個年頭的結業生林惠淑表示，在勞大學英文，對工作有非常大的幫助。因為生產鞋底時，須烙印產地證明和材質標示，而認識英文字後，也不再出現燙金字錯誤的情形，進而降低許多生產成本。

勞工局表示，這次勞大成果展從6月20日至30日，現場除多元靜態作品展示外，也特別將勞大課程拍攝成精華短片，讓民眾了解上課內容，同時也能感受講師精彩授課的魅力，6月23日、24日還有勞大熱門課程示範教學，首次開放民眾體驗。如想報名107學年度第一學期課程的民眾，請至新北勞動雲查詢選課，7月18日開放報名。

關鍵字勞工大學成果展新北勞動雲許秀能
逆子施暴毆老父　警員受理慘遭啃咬退休警創展翅飛翔獎　助清寒畢業生

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