新北勞工大學課程多元豐富　成果展令人驚豔

勞工在職進修，強化就業競爭力！新北市勞工大學106學年度結業典禮暨成果展，今(20)天由勞工局長許秀能點亮水晶球，為11天的展期揭開序幕。她鼓勵在新北市居住生活、工作打拼的勞工朋友，踴躍報名勞工大學的各類課程，持續精進個人的職能與勞工法令知識，也透過生活課程豐富勞工的身心靈。

許秀能親自為修滿80學分結業學員撥穗、頒發結業證書，勞工大學學員也展現亮眼的學習成果，精巧奪目音樂盒裡的奧秘，原來是由學員手作電路板製作而成，作品令人驚豔。

許秀能說，勞工大學開辦18年以來，從3個校區擴展至9個校區，每學期開設至少140多門課，希望在新北市勞工大學修習課程的學員，能將所習得的職能專長及勞工法令知識，帶入職場、幫助更多勞工朋友。