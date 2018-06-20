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中央社

全銓連飆11根停板 櫃買中心二度示警

中央社2018/06/20 20:21
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北20日電）全銓股票連續飆出6根停板後，12日櫃買中心特別發布新聞稿提醒投資人注意交易風險，不過全銓依舊持續飆漲，今天飆出第11根漲停板，櫃買二度示警。

全銓因價格異常波動，櫃買中心再次籲請投資人注意交易風險，櫃買中心表示，全銓股票因價格波動較大，近期已多次公布注意交易資訊並採取預收款券及人工管制撮合措施，今天又因價格異常波動，再公布注意交易資訊並發布為處置股票，處置期間延長至107年7月4日，提醒投資人注意交易風險。

櫃買指出，全銓107年1月至5月自結營收未有明顯變化，各月均僅百萬餘元，本業持續虧損，公司自結5月每股虧損0.10元。

櫃買中心表示，全銓已發行股數約為7300餘仟股，公開資訊觀測站公告107年5月內部人持股比率約達58%，流通在外股數相對較少，且107年6月份(截至6月20日止)日均量僅約100仟股，股價波動劇烈，請投資人注意交易風險。

櫃買中心除密切注意該股票交易，並再次呼籲並提醒投資人，為維護自身權益及風險考量，應隨時注意該公司在「公開資訊觀測站」發布的公告及重大訊息，審慎投資。

櫃買中心表示，若股價持續異常波動，必要時將採取適當處置措施以維護市場交易秩序。（編輯：鄭雪文）1070620

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