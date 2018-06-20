金正恩訪中 北京學者：中國或有正面回應

（中央社記者周慧盈北京20日電）北韓領導人金正恩今天結束對中國的訪問返國，是他3個月內第3次訪中，再度引發猜測。有分析說，金正恩目的之一是經濟因素，北韓若在棄核上有進步，中國會有正面回應。
中國人民大學國際關係學者金燦榮說，金正恩此行除了向中國國家主席習近平說明12日與美國總統川普的會談情況，另一個目的是希望北京放鬆在經濟上的制裁。
金燦榮接受中央社記者訪問時表示，中國支持聯合國對北韓的制裁決議雖然與美國有一定關係，但主要還是不能接受北韓的核政策。川金會後，北韓若在棄核上有進步，中國一定會有正面的回應。
他指出，中國雖然不能違反聯合國安理會的決議，解除對北韓的經濟制裁，但是人道主義援助不受影響，「這個可以作一點文章」。
金燦榮認為，川金會達成了模糊的4點聲明，但據稱美國實際上提了40多項要求，北韓可能答應了，又擔心無法完全落實而破壞了與華府的關係，因此尋求中國的理解和支持，未來有可能需要中國的居間協調。
新華社報導，繼昨天在人民大會堂與金正恩舉行會談，習近平今天上午在釣魚台國賓館會見金正恩，兩人「在親切友好的氣氛中共品香茗、深入交談」。
據報導，習近平強調，「金正恩委員長百日內三度來華同我舉行會晤，雙方共同開創了中朝（中國與北韓）高層交往的新歷史」、「中朝友好合作關係煥發出新的生機活力」。
金正恩則說，「當前朝中像一家人一樣親密友好、相互幫助」、「我將同中國同志一道，竭盡全力把朝中關係提升到新高度，並為維護世界和地區和平穩定發揮應有的作用」。
會見後，金正恩夫婦接受習近平夫婦的午宴款待。報導並指金正恩在中共北京市委書記蔡奇陪同下參觀了中國農業科學院國家農業科技創新園和北京市軌道交通指揮中心。
金正恩昨天抵達北京，今天返國。他之前曾於3月下旬和5月初，分別在北京和大連與習近平舉行會談。（編輯：邱國強）1070620