金正恩訪中 北京學者：中國或有正面回應

（中央社記者周慧盈北京20日電）北韓領導人金正恩今天結束對中國的訪問返國，是他3個月內第3次訪中，再度引發猜測。有分析說，金正恩目的之一是經濟因素，北韓若在棄核上有進步，中國會有正面回應。

中國人民大學國際關係學者金燦榮說，金正恩此行除了向中國國家主席習近平說明12日與美國總統川普的會談情況，另一個目的是希望北京放鬆在經濟上的制裁。

金燦榮接受中央社記者訪問時表示，中國支持聯合國對北韓的制裁決議雖然與美國有一定關係，但主要還是不能接受北韓的核政策。川金會後，北韓若在棄核上有進步，中國一定會有正面的回應。