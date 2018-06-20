中國統計數據能信？逾千家企業數據造假

主要業務年營收在人民幣2000萬元以上的工業企業中，天津濱海新區臨港經濟區、內蒙古開魯縣、遼寧西豐縣的企業違法虛報率，平均分別高達56倍、10倍和6.7倍。

財新網報導，2017年以來，國家統計局根據檢舉線索核查2051家企業和2942個固定資產投資項目，其中有1195家企業、2775個投資單位統計數據證實編造、虛報，比重高達52.3%和94%。

（中央社記者張淑伶上海20日電）中國的統計數據公信力一直廣受質疑。中國國家統計局核查發現，2017年以來，全國有1195家企業、2775個投資單位編造、虛報統計數據，最高虛報率高達56倍 。

中國全國人大常委會執法檢查組20日向第13屆人大委員會第3次會議提交的檢查「統計法」實施情況報告，披露了上述數據。

報告說，數據作假的原因包括沒有正確的政績觀，「搞攀比、爭位次」。有些地方制定目標時就脫離實際，或直接向企業下達任務，任務沒辦法達成時就在數據上作假，「虛報瞞報、拒報遲報、漏報重報、代填代報等統計造假問題較為突出。」

有些地方甚至還會編造不存在的企業和投資項目，年年累計的結果，就是數據水分越來越大。

今年1月，內蒙古和天津濱海新區主動提出當地的生產總值（GDP）虛增，應「擠水分」。天津濱海新區2016年的GDP由人民幣1兆2.31億元調整為6654億元，幾乎擠出了1/3的水分。

在中國當代歷史上，與經濟生產有關的數字造假並非新鮮事。1958年到1960年間中共推行的「大躍進」，就曾因為中央一系列不切實際的生產目標，地方之間彼此攀比和虛報，在實際產量不足但徵收數量仍大的情況下導致饑荒。

即使有過許多歷史教訓，中國地方虛報經濟數據的問題始終沒有消失，甚至因為多地官員升遷與地方經濟表現有關，使得造假問題難以杜絕。（編輯：邱國強）1070620