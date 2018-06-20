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邱于芸接台開總座 開啟父女共治時代

中央社2018/06/20 20:23
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北20日電）台開公司今天董事會通過新任總經理邱于芸，形成與董事長父親邱復生父女共治台開公司的模式。邱于芸表示，她的任務就是完成台開所有開發藍圖，讓台開繼續下一個新的50年。

邱于芸表示，上任後最重要的是實現現階段台開所有開發案藍圖，讓所有員工參與的心血能夠實現，同時滿足所有股東的期待；其次是所有開發案都建好之後，進入資本市場，以資金管理讓地產優化，如REITs（不動產投資信託）就是地產優化的方式與目標。

邱于芸指出，她的階段性任務是來完成既定開發計畫，並達成目標，這是新責任的開始，也是未來新模式的建立，最重要的是讓台開繼續下一個新的50年，使台開永續優質發展，將盡最大力量為台開集團注入建立新價值。

邱于芸曾獲倫敦劍橋大學東亞所博士、倫敦政經學院哲學系，曾任文化部次長、北科大助理教授、政大公企中心組長、品牌台灣協會秘書長、台灣創新發展公司董事等。

她被外界稱為台灣微型創業空間的先驅者，成功創辦飛市達創意創新中心、「創立方」微型創業空間、卡士達創業加油站等，運用國內外文創與科技資源，協助青年創業和企業創新，讓新創團隊孵化、茁壯，建立全球資源交流平台，協助好點子商品化，並邁向國際市場。（編輯：張均懋）1070620

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