邱于芸接台開總座 開啟父女共治時代

（中央社記者韋樞台北20日電）台開公司今天董事會通過新任總經理邱于芸，形成與董事長父親邱復生父女共治台開公司的模式。邱于芸表示，她的任務就是完成台開所有開發藍圖，讓台開繼續下一個新的50年。

邱于芸表示，上任後最重要的是實現現階段台開所有開發案藍圖，讓所有員工參與的心血能夠實現，同時滿足所有股東的期待；其次是所有開發案都建好之後，進入資本市場，以資金管理讓地產優化，如REITs（不動產投資信託）就是地產優化的方式與目標。

邱于芸指出，她的階段性任務是來完成既定開發計畫，並達成目標，這是新責任的開始，也是未來新模式的建立，最重要的是讓台開繼續下一個新的50年，使台開永續優質發展，將盡最大力量為台開集團注入建立新價值。