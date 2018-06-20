台東豐榮國小畢業典禮　退休警創設展翅飛翔獎　助清寒生

值得一提的是，今年豐榮國小首創了「展翅飛翔獎」，由阿美族退休警察林光義捐贈的1萬元獎學金，給予畢業生鼓勵，林光義表示，希望透過這個獎，可以觀注到家庭弱勢的小孩，給予鼓勵和資源，這也是創立這獎項的初衷。

台東市豐榮國小20日舉辦相當有活力的地下室畢業典禮，現場擠滿了幼兒園和國中小畢業生、家長們，現場相當熱鬧，校長毛慧莉致詞時期許畢業生未來在優質學習環境且健康快樂迎向另一個階段的學習生活。

林光義自小就是受到家扶中心資助成長的小孩，長大後，為了可以養活家裡，便報考警校，在服務了28個年頭，50歲時退休，林光義說，由於自小家境清寒，受到外界很多的幫助，從國小到國中，成長的過程中，資源一定比別人差，直到長大，自己也有能力了，為原住民族出點力量，以這樣的心情來回饋社會。

畢業生鍾佳穎，完全沒有想到自己會得到展翅飛翔獎，從頒獎後還是不敢置信，她說，很感謝林叔叔能夠給自己這個獎，未來在求學的旅途上，會讓自己更努力在課業發展，也會和同學打成一片，遇到問題也會找同學幫助。

由於佳穎自小家庭因素也缺乏父愛，但佳穎並不因此自甘墮落，反而讓自己更奮發圖強，在校成績完全沒有讓媽媽和舅舅傷腦筋過，他們很期待未來的佳穎上了國中後，能夠保持一樣的努力，身體方面也要保持健康。



▲豐榮國小校長毛慧莉期許畢業生在未來的求學過程中能夠順利。（圖／記者鄭志宏攝）



▲台東市豐榮國小舉辦畢業典禮，由於學校沒有禮堂，只能辦在地下室，但完全沒有減少他們的熱情，現場相當歡樂。（圖／記者鄭志宏攝）



▲家長會長胡明生也頒發獎狀給同學。（圖／記者鄭志宏攝）



▲幼兒園小朋友的開場舞蹈，讓現在的學長姐和家長們HIGH翻天。（圖／記者鄭志宏攝）