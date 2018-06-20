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帶六萬元踏上環遊世界旅程　台灣女孩Amber窮遊圓夢

記者汪瑋琪／台北報導2018/06/20 20:55
▲環遊世界女孩Amber。（圖／Amber提供）
▲環遊世界女孩Amber。（圖／Amber提供）

台灣女孩Amber，求學時一度找不到活下去的意義，19歲時就決定，要在離開世界前一圓「環遊世界」的夢想。

當時她接著帶六萬塊開始環遊世界，靠著打工簽證，足跡踏遍歐洲、南美洲、東南亞等世界各國，為了省錢她睡在街頭，翻垃圾桶撿廢菜吃，但即便過得苦，她的心靈卻極為富足、樂在其中，現在Amber已經26歲，尚未停止這趟世界之旅，仍在地球各個角落走跳中...。

踏上澳洲旅行「一圓人生最後的夢想」

看著臉上總是掛著微笑的Amber，很難想像當初勇敢踏上旅程的契機竟是「一圓人生最後的夢想」。

國高中在學校遭受同儕霸凌，回家忍受家人的負面情緒，Amber一度得靠看精神科度日，壓力大到腸躁症，常常大病小病，直到大學後情況依舊未改善，找不到活下去的意義。於是她決定在離開世界前，一圓「環遊世界」的夢想。

之後的她為了出國，勤奮地一天兼三份差，8個月後存到3萬塊，立刻申請簽證、休學、買了張單程機票跳上飛機，踏上澳洲打工簽證的旅程。

不似一般打工度假者萬事安排妥當，Amber去的當天連住宿都沒訂，冒著睡機場、路邊的風險，只決定目的地直接飛往澳洲，幸好當時她在飛機上認識澳洲留學生，幸運地被收留一晚，回想起當時的自己，她忍不住大笑說：「我也覺得那時候的我真的很扯。」

為了省錢，誇張事不只這一樁。若是住在早餐免費的青旅，她會瘋狂地在早上把自己的肚子填飽，再帶一疊吐司回房當午、晚餐，一分一毫都不敢浪費，積極找農場工作、路邊畫畫賺錢，然而這趟旅程卻沒她想像中那般順遂。

雖然農場工作多，但是十分搶手，加上在地廣人稀的澳洲沒有車，Amber很難快速的找到下一份工作；原本計劃在澳洲擺攤，順利取得街頭藝人的執照，但是因為東西不吸引人，生意也不好，不過她仍沒有放棄回台，「那時候我覺得任何困難都沒有造成我心理上的負擔，可以出來就很開心了。」就是因為這份心理上的踏實感，讓她在艱困的環境中依舊快樂自在。


▲Amber建議有打工度假想法的人勇敢追夢。（圖／Amber提供）

用印度Henna（漢娜）踏上世界之旅

待在澳洲一年後，Amber並沒有續簽，打算妥善地利用時間好好看世界，於是她先回台念書，將學業完成再繼續旅行。離開澳洲有諸多不捨，但Amber忍著躁動的心，一邊利用假期旅遊，跑到印度學漢娜彩繪紋身，一邊努力將學業完成，一畢業如同飛出籠的鳥，和朋友帶著六萬塊，走上環遊世界的旅程。

談到在印度學漢娜彩繪紋身，Amber不禁笑著分享說：「我在印度看到當地女生身上都畫Henna（漢娜），我就問當地人可不可以教我，可以付學費，對方說好，開價3000台幣一小時，我聽到後立刻轉身離開，他馬上拉著我說50塊一小時，我立刻坐下來。」

一分錢一分貨，砍價後的課程也是精簡版，Amber笑說：「第一堂課他拉了直線就回去接客人，第二堂（第二個小時）他拉了一條曲線就跑，第三堂課我請他教我難一點的，結果他畫了超複雜的圖......。」話雖如此，Amber在有畫畫的基礎下，僅花了一週就上手。

以漢娜開始環遊世界的Amber，生意時好時壞，到觀光大國的泰國，因為中英文優勢，賺了不少錢；走到柬埔寨、寮國反而因為當地人害怕說英文無法做生意；往北走到中國，收入依舊平平，後來她觀察，中國人喜歡有特殊涵義的物品，於是她試著用圖案招財、招桃花的方式介紹漢娜，果然大受好評。

往西跑到埃及，穆斯林國家的女人不愛拋頭露面，無法讓她在街上畫人體彩繪，於是她開發到府服務，不只賺足旅費，更比一般人接近當地人生活，了解其特色，「她們袍子脫開，裡面是穿丁字褲，頭髮染成大紅大紫，非常騷包。」Amber分享。

接著她再跑去南歐，由於歐洲人不喜歡暫時性紋身，生意十分慘淡，一度無法繼續旅行，沒想到有次她走在西班牙巴賽隆納的海灘，發現許多人裸體曬日光浴，露出大片肌膚，當下她認為這或許是個好機會，立刻開始詢問擺攤，果然又賺到旅費。

「我在每個國家不是那麼順利，只是改變我的方式，賣同一個東西，適應當地。」Amber在這趟旅程中學會因地制宜，努力地讓自己活下去。


▲Amber以漢娜街頭賣藝，走上世界的旅程。（圖／Amber提供）

旅途中最有趣的事是親眼見到網路不曾提及的人事物

問到旅程中最有趣的事，Amber歪著頭想了許久，直說每個國家發生的每一件事都難以忘懷，但是她提到，環遊世界對她來說，最有趣的就是遇到當地的人、聽他們的故事，就算現今網路資訊發達，仍有觸及不到的角落，歷史課本也不曾提及，而這些卻會在旅途中真實地呈現在眼前。

接著她以說故事的方式敘述：「印度北方有個達蘭薩拉，它是個流亡政府所在地，住著被中共迫害的西藏精神領袖達賴喇嘛，當年他們翻過喜馬拉雅山、走過尼泊爾到印度建立西藏流亡政府，在那邊你會看到印度和西藏人生活在一起，他們很積極學習國際各種語言，把受迫害的訊息傳遞出去......。」

一般人這輩子只能在電視上看到達賴喇嘛，Amber卻能親眼目睹。為了見這位西藏精神領袖一面，等了半個月，終於等到達賴喇嘛舉辦公開法會。

聊到這她忍不住笑到將身子往後仰，右手掌搓左手背示範動作給我們看說：「台灣人有特別機會可以跟他拍照，我就擠在他旁邊，一直摸他的手、一直搓，好像變態一樣，我覺得摸到好像會有神明的祝福，他（達賴喇嘛）一直微笑看著我。」

專注當下、做自己喜歡的事，總會找到自己的容身之處

26歲的人，大多在社會上有些許的歷練，幸運、有能力的人甚至當上小主管，還在環遊世界Amber，看看身旁的好友，也不禁得開始思考未來的人生規劃，透過旅行試圖尋找一些答案，然而卻沒有得到任何解答，只認清自己不適合進入職場。

問到是否擔心自己沒有競爭力？Amber快速地回：「會啊。」接著她以畫家梵谷試圖給我們一個答案說：「梵谷一輩子畫了幾百幅畫只賣出一張，一生窮途潦倒、過得很辛苦，但是我欣賞他，換個角度想，他一直在做他喜歡的事。」

達賴喇嘛講經時，曾分享過「人生最重要的是學習如何過得快樂」，也因此現在的她只想專注在當下、做自己喜歡的事，用旅行豐富生活和心靈，她相信有一天透過這趟旅程，或許會將他帶到某一個屬於她的地方。

旅行或許沒辦法找到人生的意義，起碼可以知道你不想要什麼

打工度假、環遊世界者比例越來越高，但仍有大多數人擔心未來就業的困擾，因此而阻礙圓夢的腳步。

Amber認為端看自己如何定義，但是她個人建議，雖然旅行不是萬靈丹，不過光是一、兩年經歷的人事物就會改變內在生活，甚至是改變一生，想法中也慢慢會有不同的變化，她以過來人的經驗分享：「旅程中我沒有找到人生的意義，到現在還沒有，但起碼你可以透過各種嘗試，知道你不想要什麼。」所以她建議，有想法就不要想太多，勇敢地踏出旅行的腳步吧！

關鍵字amber環遊世界打工簽證旅行就業
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