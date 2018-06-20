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〈貿易戰升溫〉憂慮未除 美元指數於11個月高點徘徊

鉅亨網2018/06/20 20:55
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市場持續關注貿易戰情勢，憂慮未除，今 (20) 日美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY)，仍在 11 個月高點徘徊。

格林威治時間週三中午 12 點，美元指數來到 95.09，為 2017 年 7 月中旬以來新高；週二，美元指數一度上漲 0.5%，至 95.26。

台北時間週三晚間 8 點 46 分，CNBC 數據顯示，美元指數下跌 0.04%，至 95.04。

美國政府宣布，將對價值 500 億美元的中國進口商品，加徵關稅；美國總統川普揚言，若中方採取報復措施，他會再對 2000 億美元的中國商品，加徵 10% 關稅；如果北京當局持續祭出報復，他將「加碼」，另對 2000 億美元的中國商品徵稅。

美中貿易爭端升溫，週二美股收低，標普 500 指數收跌 11.18 點 (0.40%)，至 2762.57 點；道瓊工業指數收跌 287.26 點 (1.15%)，至 24700.21 點；那斯達克指數收跌 21.44 點 (0.28%)，至 7725.59 點。

川普稱，中國與其他國家，別想在貿易上，占美國便宜，「我們會持續採用所有能用的工具，替美國人民創造更好、更公平的貿易體制。」

中國商務部透過聲明回應，美國發動貿易戰，不僅違背市場規律，也不符合世界潮流，如果美國失去理性，中國必將強力反制。

川普的首席貿易顧問納瓦羅認為，中國低估了川普的決心，若中方繼續竊取智慧財產權、採取「掠奪式」貿易政策，美國會加徵更多關稅。

美元指數走揚的主因，來自貿易戰引發的通膨預期；若通膨加劇，聯準會 (Fed) 的升息幅度，將高於市場預估，使美元資產持續吸引資金流入。

美元指數下跌0.04%。(圖：翻攝自CNBC)
美元指數下跌 0.04%。(圖：翻攝自 CNBC)
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