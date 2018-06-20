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現增遭金管會退回 大同：深感遺憾

鉅亨網2018/06/20 20:57
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大同 (2371-TW) 現金增資案今 (20) 日遭金管會退回，大同重大訊息公告指出，對主管機關的裁定，深感遺憾，未來仍持續朝既定的營運目標推展，將此案對公司的影響降至最低。

大同表示，申報見金增資發行新股 4 億股，每股面額 10 元，總額 40 億元案，金管會今日公告按「發行人募集與發行有價證券處理準則」第 8 條第 1 項第 6 款及第 16 條第 2 項規定，全案予以退回。

大同因應台南七股興建太陽能電廠資金需求，擬辦理現增，先前在 5 月 8 日送件申請，但在 5 月 21 日遭停止申報生效，6 月 6 日在完成補件後，重新起算申報生效日，原先依照規定，若無重大異常情事，屆滿 12 個營業日申報生效，但今日遭金管會退回。

大同今年第 1 季財報出爐，首季營收 166.21 億元，毛利率 6.91%，營益率 - 10.94%，本業虧損逾 18 億元，加上精英 (2331-TW) 、華映 (2475-TW) 、綠能 (3519-TW) 、尚志 ( 3579-TW)、福華 (8085-TW) 等公司虧損，首季每股虧損 0.34 元。

大同股東會預計 6 月 27 日召開，預期包括經營權、資產開發、太陽能事業的布局等議題，仍將引爆公司派與市場派之間的戰火。

大同日 K 線圖

 

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關鍵字大同現增太陽能headline
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