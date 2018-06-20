現增遭金管會退回 大同：深感遺憾

大同 (2371-TW) 現金增資案今 (20) 日遭金管會退回，大同重大訊息公告指出，對主管機關的裁定，深感遺憾，未來仍持續朝既定的營運目標推展，將此案對公司的影響降至最低。

大同表示，申報見金增資發行新股 4 億股，每股面額 10 元，總額 40 億元案，金管會今日公告按「發行人募集與發行有價證券處理準則」第 8 條第 1 項第 6 款及第 16 條第 2 項規定，全案予以退回。

大同因應台南七股興建太陽能電廠資金需求，擬辦理現增，先前在 5 月 8 日送件申請，但在 5 月 21 日遭停止申報生效，6 月 6 日在完成補件後，重新起算申報生效日，原先依照規定，若無重大異常情事，屆滿 12 個營業日申報生效，但今日遭金管會退回。