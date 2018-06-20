名家論壇》莊伯仲／館長威武！

館長，名叫陳之漢，現年四十歲，本業是健身教練、散打選手，以及自家經營的連鎖健身房老闆。有人稱他是「健身界的朱學恆」，但這個形容詞還不貼切。如果你看過水滸傳，想像一下梁山好漢中的「花和尚」魯智深就對了，因為一樣渾身刺青，一樣孔武有力，一樣幹不離口（沒錯，宋朝粗口「直娘賊」其實跟現今國罵的意思一樣…），而且一樣急公好義（館長光這二年的東捐西捐也有幾百萬元，受益者不少，雖說行事高調，沒能做到「為善不欲人知」，但相較多數生意人，已屬難能可貴）。

近來管字輩的都有事！從台大校長遴選，教育部駁回管中閔院士聘任案的「拔管」事件；再到塑膠減量政策，餐飲業內用不提供吸管衍生的喝珍奶用湯匙的「拔吸管」事件，再再引發風波，讓執政的小英政府灰頭土臉。當然，還有一位網路紅人「館長」，更是大殺四方，讓綠營網軍與附隨人士十分狼狽。

館長到底有多威武？他原無政黨傾向，但自從日前在開直播時痛批蔡英文總統宣布捐款一百萬美元給世界衛生大會（WHA）以對抗中國外交圍堵之舉是作凱子後，竟被民進黨立委段宜康回嗆「你們這些沒心沒肺的垃圾，是在靠北三小？」而結下樑子。隨後館長因旗下員工沒抽到公共托嬰，只能念私立幼稚園，而大罵政府不食人間煙火，一直把錢往外面送。接下來又因一連串對政府施政的檢討，而與民進黨全面開戰。

不過向來殺得藍營政客丟盔卸甲，望風披靡的綠營網軍這回卻踢到鐵板，連同一位立委，二位市議員，一票圖文作家、網路文青，以及幾家助勢的親綠媒體，竟然圍剿館長不下而敗陣。先前即有教授分析，一樣評論公共政策，但館長受到各界追捧，遠比學者專家受到矚目，主要原因有三，一為造型很搶眼，除了一身肌肉，還有遍體花俏刺青；二來則是「四肢發達，頭腦不簡單」，大大顛覆了吾人對運動員的刻板印象；三來講話也直白，快意恩仇，訐譙不休，談吐頗有娛樂效果。這些說法都成立，但館長絕不只這麼簡單。

首先，館長有八十萬臉書粉絲，雖仍不及蔡英文、馬英九等老牌政客的一、二百萬多人，但就粉絲成長率、活躍粉絲率、粉絲參與率、貼文互動率等評估社群媒體經營績效的關鍵指標來看，卻是遠勝，所以基本盤相對穩固。有精銳的館粉們當後援力挺，難怪館長愈嘴愈起勁，不怕你來戰，只怕你不戰，網路聲量也隨之擴散。所以段宜康一與館長強碰，一夜之間臉書就被灌爆，立馬多出五千則負評。而蔡英文總統慶祝就職二周年，於今年520首度進行直播面對網友，在臉書與網路媒體「沃草」雙平台聯播，觀眾也不過二千人，而館長開直播時動輒數萬網友贊聲，人氣高低可見一斑。

再者，館長的立場相對客觀，遇神殺神，見佛殺佛，評論尚稱中肯，並無時下政論名嘴戴著藍色或綠色眼鏡看政治，為反對而反對，為贊成而贊成的毛病。館長針砭的對象從妙禪法師到張善政、蔡英文，從花蓮地震救災到與布吉那法索斷交，一路罵來，始終如一。雖然館長聲稱年底縣市選舉將支持國民黨候選人，但那是被綠營圍剿而「逼上梁山」，只是存心讓民進黨好看。至於台北市他仍力挺柯文哲市長連任，也對時代力量的立委黃國昌、林昶佐讚譽有加，因本身原無特定政治標籤，故能獲得網友信賴。

三來，館長使用的正是道地的庶民語言，擅長比喻，俚俗易懂，往往能一語道破。例如他支持死刑，主張「死刑無法解決問題，卻可以解決有問題的人」。他批評政府有預算搞金錢外交，卻沒經費補助運動員訓練，就好比一個渣男愛充老大，有錢請外頭的豬朋狗友喝酒吃飯，回家後老婆抱怨沒錢買奶粉、尿布，卻被回嗆「靠北三小？」也批評民進黨「台獨黨綱」，他舉自家健身房為例，說如果會員規章第一條就寫免費健身，不必收錢，但卻得繳交月費，會員一定翻桌。有這樣的黨綱民進黨卻不實施也不修改，不是很可悲嗎？館長也曾在直播時說「原先以為女性總統會有『母性』，比較會照顧人民，但沒想到蔡英文沒結婚生小孩…」，而遭到女權人士不滿，認為歧視單身者。不過館長舉自己開健身房為例，難道不能批評沒開過健身房的不知此行業辛苦，不知如何照顧員工嗎，何歧視之有？倒也理充辭沛。

最後，則是有理走遍天下，無理寸步難行。平心而論，館長的專業並不在公共政策，看得出他私下做過功課，不過論述品質多半不佳，甚至淪為發洩情緒的謾罵，純是出氣罵爽的。你可以批評他無知，也可以批評其粉絲盲從，但是不要忘了，館長和館粉代表的正是人民心聲，向來只有人民監督政府，政府不知傾聽就算了，怎可回頭來檢討人民？這也正是館長與段宜康互槓時，絕大多數的輿論選擇站在館長這邊的原因，因為理當如此。而國事如麻，民進黨政府竟有閒功夫去對付一個健身房老闆，豈不本末倒置？

金剛平台的直播已開始，館長幹聲連連之際，筆者一邊觀看，一邊不禁聯想他扮演的或許就是胡適筆下的「箭垛式人物」吧。在動盪不安的亂世裡，蒙受苦難的百姓們無計可施，只好把情感投射到梁山好漢、七俠五義身上，而獲得救贖，就像千萬支箭射在一個標靶上，而讓一個人物成為象徵。館長現象，一方面值得執政當局警惕，是不是施政確有不周，而辜負人民付託；另一方面，也希望館長莫忘初心，仍能火力全開臧否時政、月旦人物。

館長威武！

●作者：莊伯仲／文化大學新聞系副教授

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