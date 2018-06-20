成立12年 聯合國人權理事會公正性惹議

（中央社紐約19日綜合外電報導）美國今天宣布退出聯合國人權理事會，痛批這個「偽善、自私」組織「長久以來對以色列有偏見」且缺乏改革。過去人權團體也批評人權理事會，未充分關切中國打壓西藏。

創立於2006年3月的聯合國人權理事會（UNHRC），取代了原先的聯合國人權委員會。人權理事會是聯合國體系內一個會員國政府間的機構，負責加強促進和保護全球人權、處理侵犯人權現象並提出建議。

人權理事會能商討必須全年予以關注的人權主題和現象，開會地點在瑞士日內瓦的聯合國辦公室。人權理事會由聯合國47個會員國組成，由聯合國大會選出，並定期改選。