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成立12年 聯合國人權理事會公正性惹議

中央社2018/06/20 21:42
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社紐約19日綜合外電報導）美國今天宣布退出聯合國人權理事會，痛批這個「偽善、自私」組織「長久以來對以色列有偏見」且缺乏改革。過去人權團體也批評人權理事會，未充分關切中國打壓西藏。

創立於2006年3月的聯合國人權理事會（UNHRC），取代了原先的聯合國人權委員會。人權理事會是聯合國體系內一個會員國政府間的機構，負責加強促進和保護全球人權、處理侵犯人權現象並提出建議。

人權理事會能商討必須全年予以關注的人權主題和現象，開會地點在瑞士日內瓦的聯合國辦公室。人權理事會由聯合國47個會員國組成，由聯合國大會選出，並定期改選。

人權理事會每年舉行3次例行會期，也可就當下發生的人權侵害事例與緊急狀況，召開不限次數的特別會議。人權理事會還能針對發生人權侵害事件的國家，或殘障權益和法外處決等須要關注的特定主題，提名特別報告員。

特別報告員在帶動國際關注議題方面，可能會舉足輕重，比如洛興雅難民危機特別報告員李亮喜（Yanghee Lee）。人權理事會並於2011年6月通過決議，確認不同性別傾向者均享有同等權利，保障同志平權。

人權理事會因成員包括中國、菲律賓、古巴及非洲一些人權不彰的國家，被部分團體詬病。某些人權團體就曾批評人權理事會，對中國打壓西藏一事毫無作為。

素來與親以色列團體關係密切的監督組織「聯合國觀察」（UN Watch）認為，聯合國人權理事會對以色列的批評，遠多於對其他國家。（譯者：陳亦偉/核稿：張佑之）1070620

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