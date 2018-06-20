川普政府拆散移民親子 美商界領袖群起譴責

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）臉書、谷歌、蘋果等公司領袖紛紛譴責美國總統川普政府拆散非法移民家庭的決定，但不清楚他們能夠發揮什麼樣的影響力。

臉書（Facebook）執行長祖克柏（MarkZuckerberg）說，他捐錢給團體在邊界提供移民家庭法律諮詢和翻譯服務。他呼籲其他人也採取相同的行動。

根據國土安全部統計，在5月5日至6月9日間，大約2300名未成年兒童和青少年在邊界與他們的父母分開。

祖克柏在臉書貼文說道：「我們必須立刻停止這項政策。」

美聯社報導，谷歌（Google）執行長皮查伊（Sundar Pichai）發推文說，拆散移民家庭親子的故事和影像「令人悲痛至極」。蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）接受「愛爾蘭時報」（Irish Times）訪問說，這項政策「不人道，必須停止」。