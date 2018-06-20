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川普政府拆散移民親子 美商界領袖群起譴責

中央社2018/06/20 21:47
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）臉書、谷歌、蘋果等公司領袖紛紛譴責美國總統川普政府拆散非法移民家庭的決定，但不清楚他們能夠發揮什麼樣的影響力。

臉書（Facebook）執行長祖克柏（MarkZuckerberg）說，他捐錢給團體在邊界提供移民家庭法律諮詢和翻譯服務。他呼籲其他人也採取相同的行動。

根據國土安全部統計，在5月5日至6月9日間，大約2300名未成年兒童和青少年在邊界與他們的父母分開。

祖克柏在臉書貼文說道：「我們必須立刻停止這項政策。」

美聯社報導，谷歌（Google）執行長皮查伊（Sundar Pichai）發推文說，拆散移民家庭親子的故事和影像「令人悲痛至極」。蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）接受「愛爾蘭時報」（Irish Times）訪問說，這項政策「不人道，必須停止」。

Airbnb三名創辦人發表聯合聲明說，將小孩與他們的家人分開是「無情、殘酷、不道德且違背美國的歸屬價值」。

保守傾向的企業遊說團體「商業圓桌組織」（Business Roundtable）也力促立即終止這項政策。商業圓桌組織代表各大企業的執行長，其中包括沃爾瑪（Walmart）、通用汽車（General Motors）、波音（Boeing）、摩根大通集團（JPMorgan Chase）、萬事達卡公司（MasterCard）等等。

代表超過300萬大小企業的美國全國商會 （U.S.Chamber of Commerce）也呼籲停止這項政策，主席杜諾惠（Thomas Donohue）發表聲明說：「像美國這樣廣大、慷慨又有同情心的國家，應可找到方法，無須在邊界將小孩和他們的父母分開。如果我們無法同意這一點，那麼我們什麼事都無法達成共識。」

密西根大學羅斯商學院助理教授高登（ErikGordon）說，一連串的企業聲明或許可以撫慰這些執行長的良心，鼓舞員工和顧客，但不太可能帶來政策改變。（譯者：羅苑韶/核稿：嚴思祺）1070620

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