反擊 歐盟通過對美實施報復關稅

（中央社記者唐佩君布魯塞爾20日專電）歐盟對美國展開貿易反擊，自6月22日起將對美國威士忌、牛仔褲和摩托車等產品課徵報復性關稅，歐美貿易戰從口頭針鋒相對進入至實際行動。
美國自6月1日起對來自歐盟、加拿大和墨西哥的鋼、鋁產品分別課徵25%、10%的關稅，當時德國總理梅克爾（Angela Merkel）就曾批評美國「非法」課徵令人震驚的高額關稅，可能引發一連串災難性的報復舉措。
另外，歐盟執委會主席榮科（Jean-ClaudeJuncker）也說：「對全球貿易而言，這是糟糕的一天。」
在美國先發制人課稅後，歐盟內部也擬妥報復清單，鎖定包括花生醬、牛仔褲、威士忌及摩托車等價值約28億元（約新台幣1000億元）產品，近期獲得歐盟成員國一致同意後，今天歐盟執委會正式通過這項對美國鋼鋁關稅「再平衡」（rebalancing measures）措施，明天另進一步公布細節，並自6月22日起實施。
主管貿易事務的歐盟執行委員馬姆斯壯（CeciliaMalmstrom）發表聲明，「我們不希望處於這種情況，但美國單方面和不合理的決定讓歐盟別無選擇」，但她也強調如果美國取消關稅，歐盟也會停止措施。
歐盟今天通過對美鋼鋁關稅展開反擊，顯示歐美貿易戰從口頭針鋒相對進入至行動階段，另由於川普立場強硬，也曾威脅對進口車輛實施制裁，這對德國將是更敏感議題，外界關注歐美貿易戰是否還會再進一步升溫。（編輯：高照芬）1070620