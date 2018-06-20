反擊 歐盟通過對美實施報復關稅

（中央社記者唐佩君布魯塞爾20日專電）歐盟對美國展開貿易反擊，自6月22日起將對美國威士忌、牛仔褲和摩托車等產品課徵報復性關稅，歐美貿易戰從口頭針鋒相對進入至實際行動。

美國自6月1日起對來自歐盟、加拿大和墨西哥的鋼、鋁產品分別課徵25%、10%的關稅，當時德國總理梅克爾（Angela Merkel）就曾批評美國「非法」課徵令人震驚的高額關稅，可能引發一連串災難性的報復舉措。

另外，歐盟執委會主席榮科（Jean-ClaudeJuncker）也說：「對全球貿易而言，這是糟糕的一天。」