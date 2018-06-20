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娛樂

小薰獻出史上最大尺度　只貼「胸貼」就上場

記者翁新涵╱台北報導2018/06/20 22:00
▲小薰（左）和胡宇威在片中有複雜的情感糾葛。（圖／翻攝小薰臉書，2018.06.20）
▲小薰（左）和胡宇威在片中有複雜的情感糾葛。（圖／翻攝小薰臉書，2018.06.20）

黃朝亮導演籌備了5年的電影《寒單》，今（20）日舉辦主創發布會，包括「雙生」胡宇威、鄭人碩，「雙旦」黃瀞怡(小薰)、林予晞，以及高捷、陸弈靜、陳博正(阿西)、嚴藝文等實力派演員全都出席，導演更在現場透露，片中情感糾葛複雜，而小薰更是做出最大犧牲。

記者會上，小薰首先揭露自己在片中是「賣肉」的（妓女），而且和胡宇威、鄭人碩各有情感糾葛，角色突破之大，讓她感覺從頭到尾都很難演，甚至在定完妝之後還自問「為什麼要演這部電影？」更透露「我在片中的尺度，就是只有貼胸貼，天呀，我瘋了！」沒想到這時黃朝亮導演竟然補充說：「其實我要的是都不貼，我相信大家都是敬業的演員，一拍就會忘了要貼！」把小薰驚個半死。

不過小薰也坦承，為了體驗跟以往不同的角色，因此她把演戲以來最大的尺度獻給這部電影，雖然很犧牲但她相信會很過癮，因此很期待6月24日在台東開鏡之日。


▲「雙生雙旦」主演《寒單》。（左起）胡宇威、林予晞、小薰、鄭人碩。（圖／奧瑪優勢，2018.06.20）

至於鄭人碩挑戰也不小，在片中不僅耳聾重度殘障，甚至半毀容、四肢殘缺到行動不便，連尿尿和大便都會直接排泄在褲子裡，是非常大的挑戰。

由於光是今年上半年，鄭人碩就連拍三部電影，已經許久沒有回家看老婆和寶貝兒子，他想念之際也透露，近期才送妻子、兒子及岳母到日本度假，「那是我送給她們的母親節禮物啊！我不能去，只好花錢讓她們去度假。」

而以前都演貴公子的胡宇威，這次也有大突破，在片中不僅家境清寒，還要大秀台語，他跟鄭人碩更要實際體驗「炸寒單」，甚至還必須寫實到不穿衣服被炸，兩人雖然很緊張，知道第一砲會很痛，但也表示神明會保佑，導演則強調會做好安全準備。


▲《寒單》所有主創都出席發布會。（圖／翻攝小薰臉書，2018.06.20）

 

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