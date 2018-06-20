蘇貞昌：若當市長願助文大學生解決住的問題

（中央社記者王鴻國新北20日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天從三芝跑到土城、板橋，行程滿檔，但談到文化大學宿舍爭議時仍強調，他若有機會當新北市長，一定想盡辦法幫忙文大解決學生居住的問題。

蘇貞昌今天一早參加「三芝小基隆福成宮祈安遶境起駕儀典」，由於福成宮金面媽祖在三芝已經超過百年歷史，蘇貞昌過去擔任台北縣長時期，看見廟宇毀損，特別捐助整修寺廟，今天再度回來這裡特別有感受，也親自扶轎迎神「起駕」，祈求國泰民安，祝福成宮香火鼎盛。

蘇貞昌表示，三芝福成宮擁有超過百年的歷史，敬拜的金面媽祖是清代首任台灣巡撫劉銘傳的官神，台北縣政府曾捐助整修廟宇後殿，讓文化、歷史被保存下來。三芝出人才，不僅是前總統李登輝的故鄉，也是他敬仰的立委盧修一出生的地方。