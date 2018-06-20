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中央社

蘇貞昌：若當市長願助文大學生解決住的問題

中央社2018/06/20 21:52
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者王鴻國新北20日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天從三芝跑到土城、板橋，行程滿檔，但談到文化大學宿舍爭議時仍強調，他若有機會當新北市長，一定想盡辦法幫忙文大解決學生居住的問題。

蘇貞昌今天一早參加「三芝小基隆福成宮祈安遶境起駕儀典」，由於福成宮金面媽祖在三芝已經超過百年歷史，蘇貞昌過去擔任台北縣長時期，看見廟宇毀損，特別捐助整修寺廟，今天再度回來這裡特別有感受，也親自扶轎迎神「起駕」，祈求國泰民安，祝福成宮香火鼎盛。

蘇貞昌表示，三芝福成宮擁有超過百年的歷史，敬拜的金面媽祖是清代首任台灣巡撫劉銘傳的官神，台北縣政府曾捐助整修廟宇後殿，讓文化、歷史被保存下來。三芝出人才，不僅是前總統李登輝的故鄉，也是他敬仰的立委盧修一出生的地方。

他隨後還拜訪土城農會並表示，農會理事長林生喜跟他留一樣的髮型，只是林生喜的頭髮比他還多。而現場員工、民眾熱情大喊「市長好！」，蘇貞昌也溫暖握手回應。

蘇貞昌還說，土城的頂埔科技園區是連鴻海集團董事長郭台銘都稱讚的政績，當年郭台銘說要投資百億，他就趕緊在100天內找地讓郭台銘設立科技園區，還創造6000個工作機會。

蘇貞昌晚間則來到板橋吉立餐廳參加新北市金屬門窗商業同業公會理監事會的活動，他受訪時就文大宿舍爭議表示，國民黨新北市長參選人侯友宜應把事情講出來，讓社會了解。

他強調，他特別關心學生的權益，也不要住在不安全的環境裡，他如果有機會當新北市長，一定想盡辦法幫忙文大能夠解決學生居住的問題，讓學生不要住在不安全的環境裡還被剝削。（編輯：方沛清）1070620

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