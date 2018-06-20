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財經

創新與改革一體兩面　張忠謀的3W經營哲學

記者顏真真／台北報導2018/06/20 22:23
▲台積電創辦人張忠謀6月20日赴三三會就「企業經營的心得」發表專題演講。（圖／記者顏真真攝 , 2018.6.20）
▲台積電創辦人張忠謀6月20日赴三三會就「企業經營的心得」發表專題演講。（圖／記者顏真真攝 , 2018.6.20）

台積電創辦人張忠謀20日赴三三會就「企業經營的心得」發表專題演講，對於「創新」，他認為並非只是想法，還要去執行想法，同時，創新與改革也是一體兩面，而現在對他來說，每天起床運動，就是生活很大的創新。另外，他也強調，經營事業一定要有目標，如何達成目標就需要策略，策略制定後就要執行，執行則可遵循3個W原則，即 WHO誰負責、WHAT 達成什麼目標及 WHEN 何時達成目標等。

張忠謀認為，創新是西方的觀念，但並非東方不講創新，只是對創新的重視遠不及西方。當然，創新與想法是不一樣的，創新是要去執行想法，創新得實際去做，否則只是想法而已，而且創新跟改革是一體兩面，沒有分別的。

他也說創新可以是大的，也可以是小的，像是早上刷牙本來是用黑人牙膏，後來改用別的牙膏品牌，這就是小的創新，而本來每天起床不運動，但後來每天起床運動，這就是較大的創新，像他現在每天起床運動，也是他自己很大的創新。

張忠謀亦建議，企業要鼓勵員工創新，而且是「獎賞成功的創新、不懲罰虧本的創新」，至於如何避免虧本的創新？他以台積電為例，若是低的階層有想法要執行，即使上層主管不認可，都可以透過「上訴」，甚至可以將申請案上訴至董事長，而先前也有過創新想法被長官否決的例子，最後上訴到董事長，他也允許了，但並非每個創新都能成功。

除談創新之外，張忠謀也提及企業經營策略和執行，他強調，經營事業一定要有目標，如何達成目標就需要策略，策略制定後就要執行，執行部分可遵循3個W原則，即 WHO 誰負責、WHAT 達成什麼目標及 WHEN 何時達成目標等。

張忠謀就提到，他33歲在美國開始接觸經營，54歲回國後持續在經營企業上，兩者的差異在於在美國時多是邊學習、邊應用，回到台灣之後，學習少了，應用變多了。不過，他也透露，剛回台灣時，在經營企業上其實還很不適應，花了10年時間了解台灣的習慣、人際關係的培養等，才開始得心應手。

不過，張忠謀也指出，西方認為商場如戰場，經營一個事業如在一場戰爭中，一定要有目標包括獲利、市場占有率等，而要達成設定的目標，就需要策略，策略就要考慮如何應付市場競爭。以台積電策略為例，剛開始就確定做「專業晶圓代工」，也是全球第一個專業晶圓代工的公司，因為僅做普通半導體業，競爭者太多，但以專業晶圓代工為策略，少了競爭者干擾，卻也沒有市場，因此，台積電的挑戰，就是要創造市場。
 
在執行部分，張忠謀提出「3W」原則，包括 WHO、WHAT、WHEN，即誰負責、負責做什麼及達成什麼目標，還有什麼時候達成目標，不過，他也說，若能把3W確定下來，經營者就可以回家睡覺了。

他也分享對於 CEO 職位的看法，張忠謀說，台積電將 CEO 稱為總裁，過去由他擔任，但他退休後，需要兩個接班人，因此建立 CO-CEO（共同執行長）制度，這也是台積電的創新之一，而他對接班人的看法，則認為要符合誠信正直、承諾、重視創新、客戶信任等4條件。

至於能否把創新、策略和執行法則套用在治國上？張忠謀覺得國家比企業複雜，若要運用也只能部分運用。他說，2年多前政府的經濟口號是創新、就業和分配，當時在工商協進會上，他曾向當時行政院長林全建言，經濟口號不能沒有成長，成長非常重要的，且創新要有獎勵，而有成長才可解決就業問題。
 

關鍵字張忠謀台積電三三會創新共同執行長
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