種族歧視 南非乘客被請下飛機又遭停職

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡20日專電）南非一名26歲女子在約堡飛往德班的班機起飛前，透過手機簡訊以歧視字眼告知朋友座位兩旁和機長均為黑人，遭鄰座乘客檢舉後被空服員請下飛機，近日更因此被雇主停職。

白人女子穆德利（Alochna Moodley）15日搭乘Kulula航空晚間10時飛往德班的班機，起飛前透過手機發送給友人的這段簡訊，不巧被靠窗座位乘客馬布沙（Solumuzi Mabuza）無意間看到。

馬布沙十分震驚，為避免眼花看錯再讀一次確認無誤後，詢問穆德利為何使用冒犯性字眼時，穆德利立即反問他有何權利偷窺他人手機簡訊。