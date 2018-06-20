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中央社

種族歧視 南非乘客被請下飛機又遭停職

中央社2018/06/20 22:13
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡20日專電）南非一名26歲女子在約堡飛往德班的班機起飛前，透過手機簡訊以歧視字眼告知朋友座位兩旁和機長均為黑人，遭鄰座乘客檢舉後被空服員請下飛機，近日更因此被雇主停職。

白人女子穆德利（Alochna Moodley）15日搭乘Kulula航空晚間10時飛往德班的班機，起飛前透過手機發送給友人的這段簡訊，不巧被靠窗座位乘客馬布沙（Solumuzi Mabuza）無意間看到。

馬布沙十分震驚，為避免眼花看錯再讀一次確認無誤後，詢問穆德利為何使用冒犯性字眼時，穆德利立即反問他有何權利偷窺他人手機簡訊。

馬布沙決定告知空服員，空服員請示機長後，機長選擇折返跑道，並通知地勤人員護送穆德利下機，班機因此延誤10分鐘起飛。

南非新聞網站「艾歐爾新聞」（iolnews）報導，Kulula航空表示，該公司不能容忍歧視乘客與機組人員事件，請穆德利下機，大家都能有個舒適的航程。

此事經媒體披露後，穆德利任職的南非SMC 氣動公司總裁歐卡洛爾（Kevin O’Carroll）19日對她發出停職通知，並於聲明稿中指出，該公司絕不容忍任何形式的種族主義。

報導引述檢舉的乘客馬布沙表示，當時機上其他乘客要求穆德利馬上道歉，但她拒絕。

他說：「我是名牧師，不應失去理性，但當時情況使我無法保持冷靜。一名年輕人竟然使用種族隔離時代詆毀黑人的字眼，讓人不舒服。」

雖然穆德利事後解釋，是飛機延誤起飛讓她心情不佳才寫出歧視字眼，但不為航空公司所接受，因為請她下機才是延誤起飛真正原因。

南非於1994年結束長達46年種族隔離政策後，種族歧視字眼與行為易成敏感事件。（編輯：高照芬）1070620

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