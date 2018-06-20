印度軍方：克什米爾反恐不受政治干預

（中央社記者康世人新德里20日電）印度陸軍參謀長拉瓦特今天指出，查摩與克什米爾省長辭職，不會影響部隊在當地的反恐行動，由於恐怖份子不斷攻擊，安全部隊因此暫停印度單方面停火的決定。

新印度快報（The New Indian Express）報導，拉瓦特（Bipin Rawat）受訪指出，印度安全部隊在齋戒月期間單方面停火，原希望人們可以不受影響的祈禱，但恐怖份子仍繼續攻擊，這是取消停火的原因。

查摩與克什米爾省長莫夫蒂（Mehbooba Mufti）因印度人民黨（BJP）退出聯合內閣而辭職，暫由總統授權總督統治。拉瓦特表示，總督的統治不會影響安全部隊的行動，行動將一如既往，無須面對任何政治干預。