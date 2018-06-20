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中央社

印度軍方：克什米爾反恐不受政治干預

中央社2018/06/20 22:17
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里20日電）印度陸軍參謀長拉瓦特今天指出，查摩與克什米爾省長辭職，不會影響部隊在當地的反恐行動，由於恐怖份子不斷攻擊，安全部隊因此暫停印度單方面停火的決定。

新印度快報（The New Indian Express）報導，拉瓦特（Bipin Rawat）受訪指出，印度安全部隊在齋戒月期間單方面停火，原希望人們可以不受影響的祈禱，但恐怖份子仍繼續攻擊，這是取消停火的原因。

查摩與克什米爾省長莫夫蒂（Mehbooba Mufti）因印度人民黨（BJP）退出聯合內閣而辭職，暫由總統授權總督統治。拉瓦特表示，總督的統治不會影響安全部隊的行動，行動將一如既往，無須面對任何政治干預。

印度中央政府宣布齋戒月期間在查摩與克什米爾省停火，希望與分離份子談判和解，但恐怖份子發動攻擊，造成印度士兵傷亡，溫和派媒體人柏卡里（ShujaatBukhari）在開齋節前兩天被槍殺，克省情勢更趨惡化。

印度中央政府於17日宣布取消停火，部隊持續打擊克什米爾分離及恐怖份子。

在查摩與克什米爾省聯合執政的人民民主黨（PDP）和印度人民黨對此嚴重分歧，印度人民黨昨天宣布退出聯合內閣，人民民主黨無法在省議會維持多數，省長莫夫蒂宣布辭職。

專家研判，莫夫蒂辭職後，查摩和克什米爾省依法由印度總統直接管轄，並委由中央任命的總督代為統治，這讓中央執政的印度人民黨無須理會人民民主黨呼籲和平談判，貫徹以武力打擊分離份子的政策。

二戰結束後，克什米爾成為獨立王國，巴基斯坦1947年入侵，當時的君主辛赫（Hari Singh）前往印度求援簽署協定，同意克什米爾等地併入印度領土。印度派兵佔領大部分的克什米爾，引發印巴長期的主權紛爭及當地分離團體崛起。（編輯：廖漢原）1070620

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