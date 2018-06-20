C羅頭槌破網葡萄牙躍小組龍頭 摩洛哥無緣晉級

（中央社記者李晉緯台北20日電）葡萄牙今天靠「C羅」羅納度在比賽第4分鐘的頭槌破網，以1比0擊敗摩洛哥，葡萄牙靠這一勝躍居B組龍頭，摩洛哥則因這一敗無緣晉級，是本屆世界盃首支遭淘汰的隊伍。

2018年世界盃足球賽14日在俄羅斯開踢，摩洛哥15日因傷停補時階段出現的烏龍球，以0比1不敵伊朗，葡萄牙則在16日靠「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）的「帽子戲法」，以3比3逼平西班牙。

已吞一敗的摩洛哥，今天比賽必須贏球，才能保有晉級的一線生機，但比賽開踢不久，葡萄牙一記邊路傳中，「C羅」羅納度於比賽第4分鐘，跟進後在禁區頭槌破網，讓葡萄牙在上半場以1比0領先。