談貿易戰　許勝雄稱像機關槍掃射　張忠謀盼不要打起來

三三會20日進行理監事改選，理事長由金仁寶集團董事長許勝雄接任，副理事長除原台玻董事長林伯豐續任外，另一席副理事長由台聚董事長吳亦圭當選。

中美貿易戰持續升溫，工商大老們也提出他們的看法。台積電創辦人張忠謀20日認為，目前看起來雙方有相當的理智，希望不要打起來，一旦開打恐怕對全世界都不利。新任三三會理事長許勝雄則分析，現在情勢就像是用機關槍掃射，恐將影響今年全球經濟成長，倒是遠東集團董事長徐旭東覺得中美貿易大戰是政治問題，原本只占雙方貿易的1、2%，但是被媒體炒大，現在已變心理戰。

張忠謀20日也受邀專題演講，不過，針對近日中美貿易戰升溫，他說，每天情勢都在變，希望不要打起來，如果真的打起貿易戰，不但對美國及中國大陸雙方不利，恐怕也對全世界不利。至於對台積電有什麼影響？張忠謀低調表示，「台積電我不講了」。

新任三三會理事長許勝雄受訪時也說，本來中美只不過相互間拿著槍打一打，有靶子、有目標、有項目，但現在看起來像拿著機關槍在掃射，若中美貿易戰關稅項目、金額再增加，不是鋼鐵、大豆或農產品的問題，可能很多消費性的產業，包括電子、紡織、機械工業都會受影響，屆時影響就是全面性的，對台灣的影響就非常非常大。

許勝雄還說，中美雙方現在已不是互相叫陣，而是在賭魄力，加上美國總統川普的決策難以預測，如果加入政治因素考量，這場貿易戰未來走勢將難以預測。

遠東集團董事長徐旭東20日出席遠東商銀股東會受訪時也提到，中美貿易戰對部分行業影響總有，但這已是政治問題，兩個大國都要更大，都不肯被占上風，都要自己占上風，而原本只占雙方貿易的1、2%，結果被媒體炒大，現在已變心理戰，他呼籲大家拿出「冷靜心」來衡量這個問題。