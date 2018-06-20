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宏碁VR小金雞 宏星跨6大產業打造生態鏈

鉅亨網2018/06/20 23:12
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宏碁 (2353-TW) 旗下子公司宏星技術 (6681-TW) 今 (20) 日召開股東會，由 Bo Andersson Klint 及高樹國續任董事長及副董事長。宏星順利拓展日本、杜拜及美國娛樂版圖，看好 VR 未來商業應用，今年將攜手建築、汽車、軍事、航太、醫療、零售等 6 大產業商業應用開發商，打造高端 VR 生態鏈。

宏星針對娛樂產業提供的客製化虛擬實境體驗，至今已經與 IMAX 合作，在美國洛杉磯打造全美首間 IMAX 虛擬實境體驗中心，與日商 SEGA 遊戲中心合作的 StarVR 體驗區，已於 2017 年底開幕，杜拜的主題樂園則在今年 3 月啟用。

宏星指出，除了娛樂產業外，今年與多個工業設計軟體廠商進行軟體整合，優化生產模式，實現產業 VR 化的發展；宏星並橫跨建築、汽車、軍事、航太、醫療、零售等產業應用端，發展出上百位開發商，期待打造高端 VR 生態鏈。

根據 Goldman Sachs 報告預估，截至 2025 年，VR/AR 使用者將高達 3.15 億人，除了大宗應用的消費者以外，預估 2025 年將有 40% 的 VR/AR 應用將轉為商業及公共應用。

如以高階商用市場來看，包括房地產設計與銷售、醫療訓練、工程設計以及軍事模擬等，2025 年商機高達 138 億美金，使用者更將高達 690 萬人，將是宏星未來可能的潛在市場。

宏星今日召開股東會，選任新一屆董事會成員，會中並通過三名新任獨立董事張垂弘、龔憶明及 Manju Hegde；會後召開臨時董事會，由瑞典商 Starbreeze AB 法人代表 Bo Andersson Klint 及宏碁法人代表高樹國續任董事長及副董事長。

宏星 2017 年營收為 1.3 億元，每股虧損 1.1 元。宏星指出，由於研發費用占比約為 11.87%，加上擴充組織業務等導致 2017 年出現虧損。

宏星 2016 年 10 月由宏碁及 Starbreeze AB 額定資本額新台幣 8 億元，雙方各持股 50% 成立；2017 年宏碁注資 1.6 億元至宏星技術，持股比例增加為 66.7%；因後續釋出興櫃股權，以及開放員工認股等，截至 4 月底，宏碁持股約為 63.25%，今年 4 月登興櫃。

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