教宗批評川普移民政策 民粹非解決之道

在一次罕見且包容廣泛的專訪中，方濟各表示，他對於任命中國主教議題的協商可能達成歷史性協議抱持樂觀態度。他也表示，針對智利性侵醜聞，可能接受更多主教辭職。

方濟各17日晚上說：「這並不容易，但民粹主義不是解決之道。」

方濟各（Pope Francis）接受路透社專訪時表示，他支持美國天主教主教團（U.S. National Conferenceof Catholic Bishop）最近的聲明。他們稱拆散父母和孩童「違背我們天主教的價值」且「不道德」。

（中央社梵蒂岡20日綜合外電報導）羅馬天主教教宗方濟各批評美國總統川普政府在美墨邊境拆散移民家庭的政策，並稱民粹主義不是世界上移民問題的解決之道。

回顧接任教宗一職5年多以來，方濟各捍衛自己對羅馬天主教教會的領導方式。方濟各上任以來，飽受教會內部和外部的保守派人士批評，認為他對天主教教義的詮釋太過開明。

他也表示，希望任命更多女性擔任教廷高階職務。

他的最針對性訊息之一是有關川普的零容忍（zerotolerance）移民政策。美國當局打算刑事起訴試圖非法越過美墨邊界被逮獲的所有移民，將成人關進監獄，小孩則安置在政府收容中心。

這項政策在美國國內引發憤慨，並受到國外譴責。小孩被關在混凝土圍欄中的影像，以及曝光錄音檔可聽到小孩泣不成聲，引發巨大迴響。

美國天主教主教團已加入美國其他宗教領袖的行列，譴責這項政策。

方濟各說：「我和美國天主教主教團站在同一陣線。」他指的是美國天主教主教團本月發表的兩項聲明。

「我要清楚地告訴大家，在這些事情上，我尊重美國天主教主教團（的立場）。」

方濟各這番言論，對川普的移民政策增添施壓。方濟各領導的天主教會在全球擁有13億信徒，也是美國境內信仰基督的最大教派。（譯者：葉俐緯/核稿：劉學源）1070620