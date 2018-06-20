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中央社

軍人年改三讀 蔡總統實現軍公教年改政策承諾

中央社2018/06/20 23:31
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍台北20日電）立法院三讀通過軍人年改相關修法，總統蔡英文承諾的軍公教年金改革在上任2年後完成；總統府高層說，沒像前總統馬英九一樣把年金破產危機丟給下一任，這是蔡總統的歷史定位。

年金改革牽涉不同職業切身權益，一講到年金改革，就會引發各種爭議。

馬英九執政時期，就已稱年改「今天不做、明天會後悔」，時任考試院長關中也提出法案，但遭遇反彈後急踩煞車，燙手山芋留給繼任者。

蔡總統曾透露，她和馬英九交接時，馬英九也提到年金問題，覺得這件事必須做，否則政府財政會墜入懸崖。

總統府高層回憶，西元2016年馬英九與蔡總統在台北賓館交接的閉門會議，馬英九對任何議題都侃侃而談，但講到年金改革時忽然有點語塞，帶點不好意思的口吻說：「這個我原來也想做，但是沒有成功，現在財政壓力比較迫切了，妳應該可以做得出來。」

軍公教年金改革前，總統府國家年金改革委員會預估，軍人退撫基金2020年就會破產，擺在眼前的事實是如果不年改，軍公教退休人員很快就會斷炊，改革有如與時間賽跑。

蔡總統2016年5月上台後，立即由副總統陳建仁擔任年改會召集人，透過年改會、分區會議及國是會議討論，一步步凝聚社會年改共識。

在年金改革國是會議前夕，陳副總統以「懸崖勒馬，搶救年金危機」手繪圖形容年金改革。當務之急，就是把年金從破產邊緣拉回來。

不過，年金改革號角響起，反年改勢力也開始集結抗爭，壓力從四面八方襲向政府；蔡總統下鄉行程屢遭反年改團體掌握、如影隨形嗆聲。

在拒馬、蛇籠包圍下，公教年金改革法案立法院去年6月三讀通過，政府續推軍人年改，退休軍人團體反對力量更猛烈。

過程中，還發生退役上校繆德生在軍人年金改革抗議中，從立法院建築物2樓跌落傷亡意外；當軍人年改進入深水區，立法院場外衝突一波波，群眾推擠拒馬，投扔寶特瓶、塑膠椅及煙霧彈，部分員警、記者受傷。

面對群眾抗爭，蔡總統再三強調「堅持到底」；在上任2年後的此刻，通過軍人年改，蔡總統實現軍公教年金改革承諾。

總統府高層指出，這是重大改革里程碑，社會呼籲了10幾年的議題，終於有人冒著槍林彈雨完成。改革除要有主張，更重要是要有推動和執行能力。「國民黨做不到，民進黨做到了」。

總統府高層說，如果之前的總統願意早點碰這個議題，改革幅度不必這麼大、退休人士不會這麼多抗爭。「蔡英文沒有挑簡單的做，而是困難的事先行。沒有像馬英九這樣，把年金破產的事丟給下一任，將是蔡英文的歷史定位。」

台灣師範大學政治學研究所教授范世平表示，雖然政府在多項施政民意調查偏低，但軍公教年改受支持；蔡總統未來會強調「我做到馬英九做不到、不敢做的事」以凸顯魄力。（編輯：李淑華）1070620

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