軍人年改三讀 蔡總統實現軍公教年改政策承諾

（中央社記者葉素萍台北20日電）立法院三讀通過軍人年改相關修法，總統蔡英文承諾的軍公教年金改革在上任2年後完成；總統府高層說，沒像前總統馬英九一樣把年金破產危機丟給下一任，這是蔡總統的歷史定位。

年金改革牽涉不同職業切身權益，一講到年金改革，就會引發各種爭議。

馬英九執政時期，就已稱年改「今天不做、明天會後悔」，時任考試院長關中也提出法案，但遭遇反彈後急踩煞車，燙手山芋留給繼任者。

蔡總統曾透露，她和馬英九交接時，馬英九也提到年金問題，覺得這件事必須做，否則政府財政會墜入懸崖。