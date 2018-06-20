NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈陸拒收英廢塑料　轉賣台灣暴增十倍中美貿易戰　張忠謀、許勝雄這麼看凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

馬其頓國會通過 改國號為北馬其頓共和國

中央社2018/06/20 23:44
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社史高比耶20日綜合外電報導）馬其頓國會今天正式通過與希臘簽署的劃時代更名協定，為馬其頓加入北大西洋公約組織並展開歐洲聯盟入會談判鋪路。

兩國外交部長上週簽署協定，將這個前南斯拉夫共和國更名為「北馬其頓共和國」（Republic of NorthMacedonia），同時引起了兩國內部民族主義人士的抗議。

馬其頓1991年宣布獨立後，並未如同其他前南斯拉夫共和國一般陷入戰火，但希臘拒絕承認馬其頓的國號，認為這隱含對希臘馬其頓省的領土主張，同時無異於竊占了希臘古文明。

因此希臘阻止馬其頓加入歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）。

馬其頓國會共有120席，在51位反對黨議員抵制下，以總理柴伊夫（Zoran Zaev）所屬社會民主黨（Social Democrat）為首的聯合政府各黨以69票贊成，通過了這項協議。

柴伊夫在國會說，這項協定使馬其頓獲得了長期追求的國際承認。柴伊夫和希臘總理齊普拉斯（AlexisTsipras）17日共同主持了協定的簽署儀式。

柴伊夫說：「有了這項解決方案，我們不僅多了一個朋友和戰略夥伴…同時也打開了加入北大西洋公約組織和歐盟的大門。」

負責簽署更改國名協定的馬其頓外交部長狄米特羅夫（Nikola Dimitrov）表示，這項協定維護了馬其頓的國家身分。

希臘和馬其頓的民族主義者仍然反對這項協定，而協定也必須獲得希臘國會通過。馬其頓必須修改憲法，以與協定的內容一致。馬其頓還可望在今年秋季舉行公民投票。（譯者：葉俐緯/核稿：張佑之）1070620

軍人年改三讀 蔡總統：我...92國合作追緝 查獲野生生...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan