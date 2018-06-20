軍人年改三讀 蔡總統：我們一起做到了

蔡總統深夜透過社群網站臉書（facebook）貼文表示，2年前政府精算報告就警示，制度失衡的公務人員年金預計西元2031年破產，教師年金預估2030年破產，軍人年金更快，2020年就會破產。「這些危機，現在都被我們克服了」。

（中央社記者葉素萍台北20日電）總統蔡英文今天感謝國會與行政團隊，共同完成既能維持基金永續，確保退休安全，同時強化國軍戰力的軍人年金改革方案，「這是一個艱鉅的任務，但我們一起做到了」。

蔡總統說，為把國家從可見危機當中拉回來，她把年金改革視為任期當中最重要任務。「這2年來我因此面對很多責難，這些責難正是過去政治人物不願也不敢推動年改的原因。」

「不過，我從來沒有任何猶豫。台灣正在跟時間賽跑，改革必須從我的手中啟動」，蔡總統說，繼去年完成公教年金改革後，陸海空軍軍官士官服役條例剛剛也三讀修正通過，新的軍人年金制度將上路。

蔡總統表示，不只解決財務問題，新制度更考慮軍人特殊性，以「長留久用」精神設計。感謝國會理解和支持，也感謝行政團隊全力以赴，「我們共同完成了一個既能維持基金永續，確保退休安全，同時強化國軍戰力的軍人年改方案。這是一個艱鉅的任務，但我們一起做到了。」（編輯：李明宗）1070620