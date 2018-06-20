92國合作追緝 查獲野生生物贓物數以百萬美元計

（中央社巴黎20日綜合外電報導）國際刑警組織（Interpol）今天宣布，針對野生生物和木材非法交易展開的一個月全球查緝行動中，一共查獲數以千計的活生生動物，以及數十噸肉品和象牙。

被捕的嫌犯包括在行李中夾帶烏龜的部分空服員，以及一名在社群媒體炫耀非法戰利品的盜獵獵人。國際刑警組織表示，已在全球各地查出約1400名嫌犯。

國際刑警組織發表聲明指出，這項代號為雷雨（Thunderstorm）的查緝行動，總共動員92國的警政、海關、邊防、環境、野生生物和林業機關。

1974次查扣行動沒收的贓物價值數以百萬美元計，包括43公噸的熊、象、鱷、鯨和斑馬等野生動物肉品、1.3噸象牙、2.7萬隻爬蟲類、將近4000隻禽鳥、48隻活生生的靈長類、14頭大型貓科動物，以及7具熊屍，其中2頭是北極熊。