高院夜審紅火案 陳俊哲沒閱讀完資料拒作證

（中央社記者王揚宇台北20日電）高院審理紅火案，今晚以越洋視訊方式，讓人在美國、辜仲諒的前妹婿陳俊哲（中信金前任法人金融總經理）作證；開庭時間到，陳俊哲的律師說，陳未完整閱讀資料，今無法作證。
陳俊哲在紅火案中扮演操作結構債等的關鍵角色，被列為被告；台灣高等法院今晚9時開庭，與美國紐約州南區聯邦地檢署檢察官辦公室進行視訊連線，訊問證人陳俊哲；陳俊哲雖然依約抵達，但他不願進入辦公室作證。
陳俊哲的委任律師說，因為昨天才收到相關資料，無法完整閱讀，基於公平原則，陳俊哲無法作證，要有足夠的準備時間，才有辦法接受詰問。
對於陳俊哲忽然改變態度，被告們的律師團獻策，希望陳出面接受詰問；其中辜仲諒的委任律師提出台美刑事司法互助協定第9條第1款規定，希望高院要求美方強制陳俊哲作證。
但美方協助本次訊問的助理檢察官表示，不是不配合執行台美刑事司法互助協定，只是這次未經美國司法部授權，也沒有拿到法院的執行命令，今天沒有辦法強制陳俊哲作證。
合議庭審判長曾淑華說，合議庭多次聯絡陳俊哲，他一開始說不願意作證，後來又說如果台北地方法院撤銷扣押他在美國的資產才願意作證，近期又改口說願意作證，但看今天的結果，可見陳不願意作證。
合議庭決定，未來不再傳陳俊哲作證，並訂7月11日進行言詞辯論。
辜仲諒等被告今天有到庭，記者問他，對於陳俊哲原本答應要出庭作證後來又反悔的看法；辜說，他也一頭霧水。
中信金前副董事長辜仲諒等中信金高層主管被控於民國94年間買進兆豐金股權及大量連結兆豐金股票的結構債，並指示親信在香港成立資本僅1美元的紙上公司「紅火」；行政院金融監督管理委員會核准中信金收購兆豐金股權後，由「紅火」贖回結構債，賺得逾新台幣10億元價差。
法院二審，依銀行法特殊背信罪判處辜仲諒9年8月徒刑，併科罰金新台幣1億5000萬元。案件上訴到最高法院遭撤銷，發回高院更審。1070620