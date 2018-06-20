高院夜審紅火案 陳俊哲沒閱讀完資料拒作證

（中央社記者王揚宇台北20日電）高院審理紅火案，今晚以越洋視訊方式，讓人在美國、辜仲諒的前妹婿陳俊哲（中信金前任法人金融總經理）作證；開庭時間到，陳俊哲的律師說，陳未完整閱讀資料，今無法作證。

陳俊哲在紅火案中扮演操作結構債等的關鍵角色，被列為被告；台灣高等法院今晚9時開庭，與美國紐約州南區聯邦地檢署檢察官辦公室進行視訊連線，訊問證人陳俊哲；陳俊哲雖然依約抵達，但他不願進入辦公室作證。

陳俊哲的委任律師說，因為昨天才收到相關資料，無法完整閱讀，基於公平原則，陳俊哲無法作證，要有足夠的準備時間，才有辦法接受詰問。