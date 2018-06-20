立院三讀 軍人退俸起支俸率55%加2%

最終，朝野協商所保留的條文包含起支俸率、18％優惠存款、遺屬年金、離婚配偶請求權等爭議性條文，均在民進黨團以人數優勢下，表決通過民進黨團的版本。院會在歷經近12小時的時間，於晚間10時8分開始進行軍改案的三讀程序，並於晚間11時20分三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例。

立法院臨時會院會上午開始逐條討論軍人年改案的保留條文，也就是有爭議的條文。國民黨立委在上午7時30分許突襲占領主席台杯葛議事，上午10時30分許遭民進黨立委排除，立法院長蘇嘉全上午10時39分進入議場，宣布繼續開會，處理爭議條文。

（中央社記者劉冠廷、陳俊華台北20日電）立法院臨時會院會今天三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例，規定軍人年金樓地板新台幣3萬8990元，服役滿20年的退休俸起支俸率為55%，年增率2%，軍官上限90%，士官95%。

在法案三讀後，民進黨立法院黨團總召柯建銘等人提出復議案，並立即處理，經表決後民進黨團再自行否決復議案。主持院會的立法院長蘇嘉全表示，因贊成者少數，復議案不通過。

三讀條文明定，軍人年金最低保障金額，俗稱樓地板為少尉一級本俸加專業加給合計數額新台幣3萬8990元，服役滿20年的退休俸起支俸率為55％，每增加一年加2％；俸率上限，軍官為90％、士官95％。

另外，三讀條文也針對18％優惠存款訂出退場機制，若領退休俸的退伍軍人原領月退休所得（含18％優存利息）高於新制月退休俸，之間的差額將分10年平均調降，以減少衝擊，18％優存本金於第11年歸還。

若領一次退伍金但有18％優存的人，且每月利息超過3萬8990元的部分，則於新制實施首年降為12％，分6年調降，第7年起將為6％。

如果先前每月退休所得（月退休俸與18%優存利息給付合計）低於3萬8990元者，這次年改就不受影響。另外，因公、作戰受傷、身心障礙或於軍改新制實施前年滿85歲以上的校級以下軍士官，支領退休俸或贍養金人員，18％也不受影響。

三讀條文明定，領取退休俸軍士官若再任由政府編列預算支給俸給、行政法人、政府捐贈經費達20%的法人或事業、私立大學專任教師等職務，若每月支領薪酬超過公務人員委任第一職等本俸最高俸額及專業加給合計數額3萬3140元，將停發退休俸。

另外，三讀條文也新增，支領退休俸的軍士官在退伍後結婚，其配偶須年滿55歲、婚姻關係累積存續10年以上且未再婚者，才可在軍士官亡故後請領月退俸1/2的遺屬年金。但若因身心障礙無工作能力，或在軍士官退伍除役生效時已有婚姻關係存續且未再婚的配偶，不受支領年齡限制。

而在離婚配偶請求權的部分，三讀條文明定，軍士官的離婚配偶與該軍士官婚姻關係存續滿2年者，於法定財產制或共同財產制關係因離婚而消滅時，得請求分配該軍士官1/2的退伍金或退休俸，當事人一方得聲請法院調整或免除其分配額。

此外，修法也考量到高階將官的人才留用，將官的本階停年規定由現行的8年延長為10年。同時也納入常備軍、士官退場機制，明定常備軍士官任官服現役滿1年，若認為不適合軍旅可提出申請，人評會須在3個月內召開會議審定。而軍改新制實施日期則由行政院定之。（編輯：溫貴香）1070620