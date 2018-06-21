十年有你／民進黨執政變國民黨2.0　藍軍能重返執政？

事過境遷，國民黨從 2008 年的頂點榮景，到 2016 年選情崩盤，立委席次僅剩 35 席，總統大選大輸民進黨三百萬票，國民黨在選戰中輸到脫褲，連在立院中聲請釋憲的能力也都沒有，讓民進黨以「轉型正義」之名，清查國民黨不當黨產，落到連員工薪水都發不出來的困境，也讓國民黨這個百年老店的未來，不知何去何從。

博學強記、辯才無礙的國民黨主席吳敦義，對於數字的記憶力非常好，每當談到兩岸關係時，總會先背出 35 字原汁原味的九二共識，再加上馬英九執政八年來陸客成長人數上升的數據。另一個吳敦義最愛提到的數據，就是 2008 年立委與總統大選，吳敦義時任國民黨祕書長負責操盤大選，最終結果是國民黨在 113 席立委中取得 81 席，民進黨跌落谷底僅剩 27 席，總統大選馬英九 765 萬票大勝，當選總統。

失言無敵

放眼過去十年，國、民兩大黨的發展路徑似乎有些驚人的一致之處，馬英九執政八年期間，自己頻頻失言，在網路上發酵，使得執政滿意度直直落，像是「鹿茸是鹿耳朵裡面的毛」、探視消防員時說出「手斷了，我也有經驗」、回應物價上漲時說「一個便當吃不飽？那你需要再多吃一個便當」，探視風災災民時說「你不是見到了嗎？」

但是失言好像不是馬英九一個人的問題，過去被稱為「女版馬英九」的蔡英文，在執政兩年也有不少失言證據，像是談台灣勞工權益說出「台灣的假，真的休太多了」、談能源政策時說，「電動機車兩個電池，可以維持一個家庭5到6天用電量」，被詢問到內閣人事時稱「我可以講話，但你們不能發問」。

豬隊友悲劇

雙方的相似之處，除了總統本人愛講「幹話」之外，國、民兩黨的官員與立委也出現不少「豬隊友」。國民黨八年執政期間，前行政院祕書長薛香川在八八風災時說「父親節，你去外面吃個飯，還過分嗎？」、前行政院副秘書長蕭家淇在太陽花學運期間抱怨，「學生衝進他辦公室，偷吃太陽餅還有辛苦訂的屏東超乳酪蛋糕。」

民進黨方面，執政兩年，也出現不少豬隊友經典名言，像是在審查勞基法時，立委邱議瑩嗆立院外抗議的勞團「根本不認真，是放錄音帶」，另一位立委林靜儀則說「辦公室電話沒人接，是因為助理在大便」。

數字治國

除了總統本人與豬隊友們失言，讓民眾對政府失望之外，國、民兩黨執政都還有同一種「症頭」，就是愛講數字，不顧人民感受。馬英九八年執政期間，面對經濟發展不利，總是會用各式數據來替自己辯解，也讓綠營猛攻馬英九是「冰冷、無感的數字總統」。

但是輪到民進黨上任後，數字魔咒反而壟罩在民進黨頭上，行政院長賴清德在勞動節前夕，說出勞工現在不僅工時減少，連平均薪資也逼近 5 萬元，創下歷史新高，讓網友全部傻眼，紛紛自嘲道歉說，自己拉低了台灣的平均薪資。

政策承諾跳票轉彎

失言、數字，還有就是政策跳票。

中研院李遠哲院長曾說「選舉期間，開出的政見支票，不一定要兌現」，在這點上，藍綠也有極大的共識，像是馬英九曾說，自己所推的 633 政見如果跳票，就要捐半薪，結果不只 633 跳票，捐半薪也跳票；總統蔡英文在選前則說，當選後台灣絕對不缺電，但是現在台灣卻面臨缺電危機，甚至為了解決能源問題，重啟核一、二多個機組，連「非核家園」也面臨跳票邊緣。

《舊唐書》寫到「以史為鏡，可以知興替」，哲學家黑格爾說「人類從歷史中學到的唯一教訓，就是人類無法從歷史中學到任何教訓」。綜觀過去十年，馬英九執政期間所發生的種種問題，諸如失言、豬隊友、重視冰冷數字以及政策跳票轉彎，到這兩年民進黨蔡英文執政期間一一重演，未來藍綠執政板塊的興替，是否也會如過去十年歷史重演？不只要看民進黨執政是否能夠振衰起弊，也要看身為在野黨的國民黨，能否有足夠戰力監督政府，贏回人民信任。

