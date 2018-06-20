十年有你／蔡英文接下黨主席的起落

隔年雲林縣立委補選，是蔡英文接下黨主席後成功打下的第一仗，蔡英文卯足全力，選前多次陪同民進黨提名的劉建國南下掃街，甚至選前三天都住在雲林，最終以 58.81% 的支持率，成功將劉建國送進國會，為自己在黨內的領導實力奠下基礎。

2008 年總統大選，民進黨推出謝長廷、蘇貞昌「長昌配」角逐尋求連任，卻被國民黨馬英九、蕭萬長的「馬蕭配」迎頭痛擊，大輸 2 百多萬票，為了重振殘破的民進黨，當時黨內多人哭求蔡英文接下黨主席一職，蔡英文想了許久，決定競選黨主席，成為民進黨史上第一位女性黨主席。

2010 年，五都選戰開打（桃園 2014 年底才升格直轄市），當時身負全國輔選任務的蔡英文，原本無意御駕親征，沒想到蘇貞昌突如其來宣布參選台北市長，打亂選戰布局，蔡英文只好自己跳下來，與國民黨朱立倫爭奪新北市長寶座，甚至拜託蘇嘉全出來選台中市長。最後結果出爐，雖然民進黨在五都中只拿下台南、高雄兩都，但雙北和台中三地，拿下的選票逼的相當近，嚇得國民黨冒出一身冷汗。

接下來的黨內總統大選初選，蔡英文險勝蘇貞昌，代表民進黨角逐元首大位，雖然最後以微小差距敗給國民黨馬英九，但此時，她在黨內的領導威望，已無人能及。

緊接著的 2014 年九合一大選，民進黨拿下 13 席縣市長，創建黨 28 年來最佳成績，蔡英文在此役中，多次到中南部輔選，戰功彪炳、功不可沒，代表民進黨角逐下屆總統，黨內除了獨派大老辜寬敏的「穿裙子的人，不適合當總統」的言論外，幾乎已經無人異議。

由於馬英九連任後執政成績不佳，加上 318 學運的推波助瀾，重傷國民黨元氣，2016 年，蔡英文以 56.12% 的懸殊得票率，大勝國民黨推出的朱立倫，為 2010 年的敗選一雪前恥，讓民進黨歷經 8 年後再度執政，並創下台灣首位女元首的紀錄。

不過蔡英文就任總統兩年多來，大刀闊斧推動許多爭議性的改革，流失部分年輕族群支持，最近聲勢已大不如前。

民進黨祕書長洪耀福日前坦言，民進黨在執政後，難免陷入守勢，但年輕族群終究會知道，改革都是為了下一代好。民進黨的最終使命，是將台灣打造成人民富有、國家強盛的富強國家，希望民眾讓民進黨完成攸關自己的歷史任務。

綜觀民進黨十年來的起起落落，幾乎全繫於蔡英文一人身上。