NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈十年有你／國民黨能重返執政嗎？澳洲男團對決碧昂絲　放話奪告示牌凱擘大寬頻500M只要$799
政治

十年有你／蔡英文接下黨主席的起落

記者林仕祥／專題報導2018/06/21 07:00
▲蔡英文自2008年接下黨主席一職後，民進黨十年來的起起落落，幾乎全繫於她一人身上。（資料照／記者陳弘志攝 )
▲蔡英文自2008年接下黨主席一職後，民進黨十年來的起起落落，幾乎全繫於她一人身上。（資料照／記者陳弘志攝 )

2008 年總統大選，民進黨推出謝長廷、蘇貞昌「長昌配」角逐尋求連任，卻被國民黨馬英九、蕭萬長的「馬蕭配」迎頭痛擊，大輸 2 百多萬票，為了重振殘破的民進黨，當時黨內多人哭求蔡英文接下黨主席一職，蔡英文想了許久，決定競選黨主席，成為民進黨史上第一位女性黨主席。

隔年雲林縣立委補選，是蔡英文接下黨主席後成功打下的第一仗，蔡英文卯足全力，選前多次陪同民進黨提名的劉建國南下掃街，甚至選前三天都住在雲林，最終以 58.81% 的支持率，成功將劉建國送進國會，為自己在黨內的領導實力奠下基礎。

2010 年，五都選戰開打（桃園 2014 年底才升格直轄市），當時身負全國輔選任務的蔡英文，原本無意御駕親征，沒想到蘇貞昌突如其來宣布參選台北市長，打亂選戰布局，蔡英文只好自己跳下來，與國民黨朱立倫爭奪新北市長寶座，甚至拜託蘇嘉全出來選台中市長。最後結果出爐，雖然民進黨在五都中只拿下台南、高雄兩都，但雙北和台中三地，拿下的選票逼的相當近，嚇得國民黨冒出一身冷汗。

接下來的黨內總統大選初選，蔡英文險勝蘇貞昌，代表民進黨角逐元首大位，雖然最後以微小差距敗給國民黨馬英九，但此時，她在黨內的領導威望，已無人能及。

緊接著的 2014 年九合一大選，民進黨拿下 13 席縣市長，創建黨 28 年來最佳成績，蔡英文在此役中，多次到中南部輔選，戰功彪炳、功不可沒，代表民進黨角逐下屆總統，黨內除了獨派大老辜寬敏的「穿裙子的人，不適合當總統」的言論外，幾乎已經無人異議。

由於馬英九連任後執政成績不佳，加上 318 學運的推波助瀾，重傷國民黨元氣，2016 年，蔡英文以 56.12% 的懸殊得票率，大勝國民黨推出的朱立倫，為 2010 年的敗選一雪前恥，讓民進黨歷經 8 年後再度執政，並創下台灣首位女元首的紀錄。

不過蔡英文就任總統兩年多來，大刀闊斧推動許多爭議性的改革，流失部分年輕族群支持，最近聲勢已大不如前。

民進黨祕書長洪耀福日前坦言，民進黨在執政後，難免陷入守勢，但年輕族群終究會知道，改革都是為了下一代好。民進黨的最終使命，是將台灣打造成人民富有、國家強盛的富強國家，希望民眾讓民進黨完成攸關自己的歷史任務。

綜觀民進黨十年來的起起落落，幾乎全繫於蔡英文一人身上。

關鍵字蔡英文民進黨朱立倫總統大選
藍不願背書軍改　八百壯士轉型監督十年有你／國民黨能重返執政嗎？

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan