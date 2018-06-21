OMAR單一麥芽威士忌　葉怡蘭：用味覺記憶台灣印象

原本只愛好清酒及葡萄酒的葉怡蘭，在2004年一次前往蘇格蘭威士忌酒鄉採訪的機會中，親自見到了蘇格蘭當地寬闊靜寂的自然風景，以及醇美卻帶有烈性的威士忌。在走訪了更多不同國家後，葉怡蘭發現，隨著時間的沉澱，威士忌就能夠如此豐富地表現出在地的風土特色，非常令人著迷，從此也一頭栽進了威士忌的世界。

夏日午后，隱身於百貨公司的餐酒吧《小後苑》，有著沉穩卻放鬆的氣氛，寬敞的空間中，輕柔的音樂流洩其中，彷彿將這世界所有的悶熱喧囂都隔離在外。放眼望去，牆上收藏著世界各地蒐集而來的威士忌，葉怡蘭卻點了杯南投酒廠OMAR單一麥芽威士忌。剛回國不久的她說：「在品味全世界這麼多威士忌後，回頭發現自己土地上，也能釀出這麼好的酒，能夠在威士忌的版圖裡，佔有相當份量的一席之地，是值得驕傲的。」



▲葉怡蘭認為，威士忌能豐富地表現出在地的風土特色，非常令人著迷，從此一頭栽進了威士忌的世界。（圖／記者吳文勝攝）

她表示，OMAR的「台灣味」來自兩個部分：首先是「先天環境」。由於台灣潮濕炎熱，完全迥異於高冷的蘇格蘭，所以在釀造威士忌的過程中，熟成的速度會是傳統威士忌的3倍快，蒸發掉的angels’ share也特別多，但這樣的環境得以在更短的時間內，酒液就能充分吸收不同木桶的香氣，而酒體也因此能更加飽滿、渾厚而圓潤。



▲OMAR單一麥芽威士忌無論在先天環境、製造過程、以及香氣口感上，都忠實呈現道地台灣精神。（圖／記者吳文勝攝）

另一部分，則是製造過程非常具有「台灣精神」。多次親自造訪南投酒廠的葉怡蘭說，為了能釀造出屬於台灣的威士忌，南投酒廠蒐集了台灣各地的釀酒設備拼組而成，而且一次又一次地不斷拿不同的木桶來實驗，以追求風味與口感的極致，如此不服輸的拚勁與冒險精神、不受傳統規則限制的大膽創意，葉怡蘭眼角帶著笑意以及一絲絲驕傲，說：「你不覺得這就是我們台灣人的民族性格嗎？」



▲在短時間的熟成過程中，酒液就能充分吸收不同木桶的香氣，酒體也因此能更加飽滿、渾厚而圓潤。（圖／記者吳文勝攝）

葉怡蘭指出，論口感，的確也與傳統威士忌略有不同：以她個人偏好的波本桶來說，傳統的波本桶香氣比較偏向香草、薄荷的清新調，OMAR的波本桶除了優雅的花香，還多了一點熱帶水果例如鳳梨、芒果的香氣；而許多國人喜愛的雪莉桶，傳統威士忌多偏向厚實的黑棗或帶有苦甜的巧克力味，而OMAR的雪莉桶則有著水果乾、梅子蜜餞、龍眼蜜的香味。

她更進一步提到，其實威士忌非常適合搭配台菜料理，許多台菜講究的是「鮮味」，無論是湯頭、醬汁，都大量使用不同食材的原味，來提升層次感與口感。以OMAR威士忌舉例，波本桶的清新花香，就適合清蒸的料理，或是口感清爽的海鮮。而台灣小吃更是威士忌最好的下酒菜，無論是鹽酥雞、滷肉飯，這些需要紅燒、滷汁、油炸的重口味美食，來一杯OMAR的雪莉桶威士忌，更是在一整天辛苦工作後，對自己最好的犒賞慰藉。



▲威士忌的包容性與豐富性，正好與台式料理的鮮味口感相輔相成。（圖／記者吳文勝攝）

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