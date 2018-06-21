新莊副都心正夯　躲高房價你應「贏在起跑點」

隨著新北市新莊副都心重大建設相繼完工，生活圈日益完善，帶動更多居住人口移入，為新北市熱議不斷的重劃區之一，加上陸續有名人進駐加持，已掀起新一波看屋熱潮。想要避開飆漲的房價、抓住房市低點，搶先購屋贏在起跑點才是明智的選擇。

新莊副都心擁有北聯台北國際商港樞紐、捷運東聯松山機場、西接桃園國際機場的陸海空三合一優勢，並且擁有「三高、三快、三捷運」的交通建設支撐，是以速度創造城市競爭力、以國際門戶接軌世界的最佳寫照。持平而論，新莊副都心四通八達的交通、國際級的商務飯店、影音育樂商場一應俱全，雙北除了台北車站周遭及信義區之外，菁華地點非新莊副都心莫屬。