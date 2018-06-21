NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈他抱怨女友聞腋怪癖　釣出超多同好追思吳彥霆 　空軍致敬隊形追悼凱擘大寬頻500M只要$799
財經

新莊副都心正夯　躲高房價你應「贏在起跑點」

記者賴詠璿／台北報導2018/06/21 13:58
▲新莊副都心正夯　躲高房價你應「贏在起跑點」。（圖／容邑 PARK提供）
▲新莊副都心正夯　躲高房價你應「贏在起跑點」。（圖／容邑 PARK提供）

隨著新北市新莊副都心重大建設相繼完工，生活圈日益完善，帶動更多居住人口移入，為新北市熱議不斷的重劃區之一，加上陸續有名人進駐加持，已掀起新一波看屋熱潮。想要避開飆漲的房價、抓住房市低點，搶先購屋贏在起跑點才是明智的選擇。

新莊副都心擁有北聯台北國際商港樞紐、捷運東聯松山機場、西接桃園國際機場的陸海空三合一優勢，並且擁有「三高、三快、三捷運」的交通建設支撐，是以速度創造城市競爭力、以國際門戶接軌世界的最佳寫照。持平而論，新莊副都心四通八達的交通、國際級的商務飯店、影音育樂商場一應俱全，雙北除了台北車站周遭及信義區之外，菁華地點非新莊副都心莫屬。


▲新莊副都心擁有北聯台北國際商港樞紐、捷運東聯松山機場、西接桃園國際機場的陸海空三合一優勢。（圖／容邑 PARK提供）


▲設有挑高 6 米的迎賓大廳，帶出無壓迫且寬闊的空間，並搭配名家設計沙發。（圖／容邑 PARK提供）

在副都心內，「容邑 PARK 」建案由中德建設投資興建，使用區分為商一用地，基地面積 461 坪，地上 15 層、地下 6 層，總計 176 戶。設有挑高 6 米的迎賓大廳，帶出無壓迫且寬闊的空間，並搭配名家設計沙發，盼帶給購屋者最佳的使用體驗。除此之外，還設有景觀健身房、空中花園等完善公共空間，最低總價 1398 萬元（含車位）即可輕鬆入駐。據了解，近期每周約有 30 組來客前往賞屋，成交 3 至 4 戶，整個建案銷售至今已售出 6 、 7 成。


▲容邑 PARK盼帶給購屋者最佳的使用體驗。除此之外，還設有景觀健身房、空中花園等完善公共空間。（圖／容邑 PARK提供）

趁著房市景氣可望逐步回升，各建商無不卯足全力爭取購屋者目光，「容邑 PARK 」自即日起至 9 月 9 日，賞屋即可參加「百萬大抽獎」，大獎包括電動機車 GOGORO 2 、 iPhone 8 plus 、 DYSON 三合一涼暖空氣濾清器、 SODASTREAM 氣泡水機、 TOKUYO 臀感零重力玩美椅、 RIMOWA 行李箱、 Coswheel A-one 電動摺疊車等，且不限抽獎次數，愈早賞屋中獎機會越高，最多可享3次抽獎機會。

此外，為回饋購屋者，即日起至 9 月 9 日，購買萬騰機構任一個案並完成簽約， 即可於 9 月 15 日再參加購屋者專屬的「萬騰聯合賞屋嘉年華，百萬大獎雙重抽」之壓軸抽獎，要讓消費者大獎抱不完。


▲為回饋購屋者購買萬騰機構任一個案並完成簽約， 即可於 9 月 15 日再參加購屋者專屬的「萬騰聯合賞屋嘉年華，百萬大獎雙重抽」之壓軸抽獎。（圖／容邑 PARK提供）

容邑 PARK：https://goo.gl/E4hxFW

關鍵字新莊副都心房市低點景觀健身房購屋賞屋嘉年華空中花園
想創業要準備63萬　小吃最受青睞

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan