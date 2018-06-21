新莊副都心正夯　躲高房價你應「贏在起跑點」

隨著新北市新莊副都心重大建設相繼完工，生活圈日益完善，帶動更多居住人口移入，為新北市熱議不斷的重劃區之一，加上陸續有名人進駐加持，已掀起新一波看屋熱潮。想要避開飆漲的房價、抓住房市低點，搶先購屋贏在起跑點才是明智的選擇。
新莊副都心擁有北聯台北國際商港樞紐、捷運東聯松山機場、西接桃園國際機場的陸海空三合一優勢，並且擁有「三高、三快、三捷運」的交通建設支撐，是以速度創造城市競爭力、以國際門戶接軌世界的最佳寫照。持平而論，新莊副都心四通八達的交通、國際級的商務飯店、影音育樂商場一應俱全，雙北除了台北車站周遭及信義區之外，菁華地點非新莊副都心莫屬。
▲新莊副都心擁有北聯台北國際商港樞紐、捷運東聯松山機場、西接桃園國際機場的陸海空三合一優勢。（圖／容邑 PARK提供）
▲設有挑高 6 米的迎賓大廳，帶出無壓迫且寬闊的空間，並搭配名家設計沙發。（圖／容邑 PARK提供）
在副都心內，「容邑 PARK 」建案由中德建設投資興建，使用區分為商一用地，基地面積 461 坪，地上 15 層、地下 6 層，總計 176 戶。設有挑高 6 米的迎賓大廳，帶出無壓迫且寬闊的空間，並搭配名家設計沙發，盼帶給購屋者最佳的使用體驗。除此之外，還設有景觀健身房、空中花園等完善公共空間，最低總價 1398 萬元（含車位）即可輕鬆入駐。據了解，近期每周約有 30 組來客前往賞屋，成交 3 至 4 戶，整個建案銷售至今已售出 6 、 7 成。
▲容邑 PARK盼帶給購屋者最佳的使用體驗。除此之外，還設有景觀健身房、空中花園等完善公共空間。（圖／容邑 PARK提供）
趁著房市景氣可望逐步回升，各建商無不卯足全力爭取購屋者目光，「容邑 PARK 」自即日起至 9 月 9 日，賞屋即可參加「百萬大抽獎」，大獎包括電動機車 GOGORO 2 、 iPhone 8 plus 、 DYSON 三合一涼暖空氣濾清器、 SODASTREAM 氣泡水機、 TOKUYO 臀感零重力玩美椅、 RIMOWA 行李箱、 Coswheel A-one 電動摺疊車等，且不限抽獎次數，愈早賞屋中獎機會越高，最多可享3次抽獎機會。
此外，為回饋購屋者，即日起至 9 月 9 日，購買萬騰機構任一個案並完成簽約， 即可於 9 月 15 日再參加購屋者專屬的「萬騰聯合賞屋嘉年華，百萬大獎雙重抽」之壓軸抽獎，要讓消費者大獎抱不完。
▲為回饋購屋者購買萬騰機構任一個案並完成簽約， 即可於 9 月 15 日再參加購屋者專屬的「萬騰聯合賞屋嘉年華，百萬大獎雙重抽」之壓軸抽獎。（圖／容邑 PARK提供）