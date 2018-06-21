主播遊日本碰強震　借「男友襯衫」急採訪竟錯過求婚

日本大阪18日剛發生6.1強震，造成傷亡，身在俄羅斯參與世足賽的日本足球隊19日晚間首戰為災民而踢，爆冷以2：1擊敗強敵哥倫比亞，讓全日本球迷陷入瘋狂。人在日本大阪道頓堀的主播鄭亦真也即時連線採訪，直擊超high的日本人在贏球後興奮跳水，上百人聚集在橋上跳動，鄭亦真驚呼：「整座橋都在震動。」
鄭亦真本月15日與男友赴東京旅遊，結果在第四天碰上了大阪強震，聽聞地震發生她「新聞魂」立即上身，在海洋公園內即時電話連線回報東京狀況，工作擺第一的鄭亦真，借了件「男友襯衫」就自顧自投入工作，讓被「放生」的男友氣到威脅說：「下次不能再這樣了，不然以後不跟妳出國玩。」
▲鄭亦真與男友穩交四年。（圖／中天提供，2018.06.20）
鄭亦真與男友穩定交往4年，她表示男友對於她從事新聞工作一直相當體諒，雖然偶爾會碎念「約會不要一直看手機、不要一直拍東西」，但也都慢慢習以為常，只是沒想到連出國旅遊都會遇上新聞事件。鄭亦真笑說：「我後來才知道他原本要在旅行最後一天幫我慶生，還安排了朋友一起製造驚喜，沒想到我卻落跑去大阪了，我後來想想他這麼生氣該不會是要跟我求婚吧？」更笑說：「完蛋了，我會不會因為這樣嫁不掉了？」