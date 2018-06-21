主播遊日本碰強震　借「男友襯衫」急採訪竟錯過求婚

日本大阪18日剛發生6.1強震，造成傷亡，身在俄羅斯參與世足賽的日本足球隊19日晚間首戰為災民而踢，爆冷以2：1擊敗強敵哥倫比亞，讓全日本球迷陷入瘋狂。人在日本大阪道頓堀的主播鄭亦真也即時連線採訪，直擊超high的日本人在贏球後興奮跳水，上百人聚集在橋上跳動，鄭亦真驚呼：「整座橋都在震動。」

鄭亦真本月15日與男友赴東京旅遊，結果在第四天碰上了大阪強震，聽聞地震發生她「新聞魂」立即上身，在海洋公園內即時電話連線回報東京狀況，工作擺第一的鄭亦真，借了件「男友襯衫」就自顧自投入工作，讓被「放生」的男友氣到威脅說：「下次不能再這樣了，不然以後不跟妳出國玩。」