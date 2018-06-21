NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈呂薔秀戰袍　小露事業線秀好身材吳宗憲不識男神　主持亂問超尷尬凱擘大寬頻500M只要$799
娛樂

主播遊日本碰強震　借「男友襯衫」急採訪竟錯過求婚

記者徐郁雯／台北報導2018/06/21 14:28
▲鄭亦真借了男友襯衫，隨即去採訪。（圖／中天提供，2018.06.20）
▲鄭亦真借了男友襯衫，隨即去採訪。（圖／中天提供，2018.06.20）

日本大阪18日剛發生6.1強震，造成傷亡，身在俄羅斯參與世足賽的日本足球隊19日晚間首戰為災民而踢，爆冷以2：1擊敗強敵哥倫比亞，讓全日本球迷陷入瘋狂。人在日本大阪道頓堀的主播鄭亦真也即時連線採訪，直擊超high的日本人在贏球後興奮跳水，上百人聚集在橋上跳動，鄭亦真驚呼：「整座橋都在震動。」

鄭亦真本月15日與男友赴東京旅遊，結果在第四天碰上了大阪強震，聽聞地震發生她「新聞魂」立即上身，在海洋公園內即時電話連線回報東京狀況，工作擺第一的鄭亦真，借了件「男友襯衫」就自顧自投入工作，讓被「放生」的男友氣到威脅說：「下次不能再這樣了，不然以後不跟妳出國玩。」


▲鄭亦真與男友穩交四年。（圖／中天提供，2018.06.20）

鄭亦真與男友穩定交往4年，她表示男友對於她從事新聞工作一直相當體諒，雖然偶爾會碎念「約會不要一直看手機、不要一直拍東西」，但也都慢慢習以為常，只是沒想到連出國旅遊都會遇上新聞事件。鄭亦真笑說：「我後來才知道他原本要在旅行最後一天幫我慶生，還安排了朋友一起製造驚喜，沒想到我卻落跑去大阪了，我後來想想他這麼生氣該不會是要跟我求婚吧？」更笑說：「完蛋了，我會不會因為這樣嫁不掉了？」

關鍵字日本地震主播世足
蕭秉治絆倒女孩掛彩　遭警察關切A-Lin當宅女　做這事讓手很忙

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan