軍人年改三讀 八百壯士：遍地開花監督政府

羅睿達晚間告訴中央社記者，八百壯士結束在立法院外485天的埋鍋造飯，將轉型成「中華民國八百壯士捍衛中華協會」，預計30日成立，持續協助軍人後續釋憲、訴願、訴訟及個人釋憲，提供所有諮詢服務。

羅睿達說，將關注軍改實施日期，待日期公布後，立即提釋憲，並將動員所有力量，遍地開花、如影隨形監督政府所有不公不義施政，未來總統蔡英文、副總統陳建仁與行政院長賴清德等人去哪，就去哪陳情；關注議題不只是年改，只要政府施政有問題就指正。

他說，八百壯士不想暴力抗爭，會藉合法抗議與陳情，把中華民國導向正確思維與程序正義，讓民眾了解民主進步黨真面目，投票時選出真正為國家服務的政黨與政治人物。

另外，軍改案進行三讀程序時，中國國民黨籍立法委員前往八百壯士在立法院外的帳篷聲援，國民黨籍立委費鴻泰表示，這幾個月來，他們的心與八百壯士和公教團體結合在一起，了解軍公教心裡的苦與怨，他會向國民黨立法院黨團建議，如果兩年後國民黨拿回政權，「該改的通通改回來」。（編輯：李明宗）1070620