泰國台灣會館舉辦國際拳賽 台灣麥介恩獲勝

（中央社記者劉得倉曼谷20日專電）為促進台泰運動交流，泰國台灣會館今天舉辦國際拳擊賽，邀請台灣選手麥介恩及泰國、日本和菲律賓等好手參賽。麥介恩擊敗泰國對手獲得勝利，在場台商和僑胞都與有榮焉。

中華民國駐泰國經濟文化辦事處代表童振源在拳擊比賽開幕典禮時表示，透過運動交流方式來強化台灣與泰國的友誼，尤其是舉辦拳擊比賽，這是泰國人所喜愛的運動項目，非常有意義，感謝台灣會館的舉辦與鄉親們的參與。

泰國台灣會館主席張文平今天表示，2007年曾經在會館舉辦過一次國際拳擊比賽，受到許多台灣、泰國鄉親好友的支持與好評，今天再度舉辦國際拳擊比賽，有泰國、日本及菲律賓的職業選手參賽，台灣則是業餘選手麥介恩參賽，泰國的泰叻電視媒體在現場即時轉播，行銷台灣。