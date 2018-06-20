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中央社

向受改革者致歉 柯建銘：年改不是為了鬥爭

中央社2018/06/21 00:24
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華台北21日電）立法院會20日三讀通過軍人年改，民進黨團總召柯建銘表示，年金改革從來不是為了鬥爭任何族群，也非針對軍公教進行批鬥，「因改革而受影響的退役袍澤，我們深感抱歉」。

立法院臨時會院會20日晚間11時三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例，明定軍人年金樓地板為新台幣3萬8990元，退休俸起支俸率55%，年增率2%，18%優惠存款分10年歸零。

柯建銘20日晚間在臉書發文表示，這次軍人年改是「解決財務懸崖，提升現役權益，保障低階生活，降低退役衝擊」，他對立法委員這份工作的期許是「衝突在社會，解決在立院」，也是他從政以來的堅持，這次軍人年金改革，就是在這個原則下完成三讀。

柯建銘說，從年金改革政策啟動以來，各界存在許多支持或反對的聲音，反對者發動多次社會運動表達訴求，過程中難免發生衝突，甚至發生不幸事件，立法院是國家最高民意機關，自然背負解決社會衝突的責任。

他說，這次「可以說是一個不一樣的臨時會」，朝野各黨團理性溝通，讓軍人年改能達最大共識；得以在建立合理制度的原則下，接納許多在野黨的意見、化解歧見，使立法更周延，「讓立法院成為衝突的終點，社會進步的起點」。

柯建銘說，軍人年金改革完成後，併同公務人員、公立學校教職員以及政務人員，退撫基金均可再運作30年無虞，朝向建立可長可久制度的政策目標更進一步；「因改革而受影響的退役袍澤，我們深感抱歉」，無法實踐當初政府的承諾，但在國家財政以及整體利益的考量下，不得不做此調整。

柯建銘表示，年金改革從來不是為了鬥爭任何族群，而是為了國家長治久安。這次修法過程，更可堪稱朝野協商的典範，各政黨理性討論政策，而非一味政治口水，讓執政黨發現原先草案不足之處，得以完善修法；年金改革也非針對軍公教進行批鬥，而是為了財政不得不然的作為，身為須負起國家成敗責任的執政者，更應是改革的領頭羊。（編輯:溫貴香）1070621

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