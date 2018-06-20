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中央社

魔獸霍華德傳轉隊籃網 與林書豪再連線

中央社2018/06/21 00:45
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）美國職籃NBA台裔球星林書豪將再度與「魔獸」霍華德當隊友。ESPN報導，布魯克林籃網隊同意以中鋒莫茲格夫、選秀權和現金，向夏洛特黃蜂隊交易合約剩一年的霍華德。

林書豪與霍華德（Dwight Howard）曾於2013至2014賽季共同效力休士頓火箭隊，但只合作一季就拆夥，林書豪隔年轉隊洛杉磯湖人隊。相隔5年，兩人在布魯克林再次連線。

體育頻道ESPN今天引述知情人士報導，黃蜂隊決心送走霍華德，同意從籃網隊換來莫茲格夫（TimofeyMozgov）、現金、今年第45順位及2021年第2輪選秀權。

這筆交易要到7月6日球員交易保護期結束才能完成。籃網隊必須等超過團隊上限的薪資到期，才有空間吃下霍華德2018至2019賽季2380萬美元的薪資。

紐約郵報與夏洛特觀察家報證實這筆交易。截至發稿為止，籃網隊與NBA方面尚未正式宣布。

32歲的霍華德曾連8年入選明星賽、3度獲選年度最佳防守球員，這將是他3年來第3度轉隊。他的NBA生涯從奧蘭多魔術隊起步，效力8季後轉投洛杉磯湖人隊，之後陸續打過休士頓火箭、亞特蘭大老鷹、夏洛特黃蜂隊。

霍華德體能優異，以抓籃板與蓋火鍋見長，但一直未能培養多元進攻手段，使他無法躋身巨星級中鋒。近年飽受傷病困擾的他上季在黃蜂隊表現回春，出賽81場創8季來新高，每場平均16.6分、12.5個籃板、1.6個火鍋。

有趣的是，林書豪6年前在紐約尼克隊以「林來瘋」（Linsanity）打開知名度後，陸續效力火箭、湖人、黃蜂和籃網隊，但只有2013至2014賽季在火箭隊與霍華德重疊。兩人目前合約都剩一年，很可能只會在籃網隊再合作一季。

籃網隊藉這筆交易，送走高薪低能的莫茲格夫，來自俄羅斯的他上季出賽31場，每場平均4.2分、3.2個籃板，剩餘兩年的合約薪資高達3270萬美元，被視為燙手山芋。（編輯：何宏儒）1070621

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