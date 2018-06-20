烏拉圭1比0勝沙烏地 攜俄羅斯晉世足16強

（中央社記者龍柏安台北21日電）烏拉圭王牌前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez），今在第23分鐘門前凌空勁射破網，率隊以1比0擊敗沙烏地阿拉伯，拿下小組預賽2連勝，提前篤定和俄羅斯攜手晉級16強。

2屆世界盃冠軍烏拉圭，今年與俄羅斯、埃及與沙烏地阿拉伯分在A組，烏拉圭贏球後，和俄羅斯同以2連勝拿下6分積分、並列A組第1，提前拿下晉級入場券；苦吞2連敗的埃及與沙烏地阿拉伯則確定慘遭淘汰。

烏拉圭今開局多次嘗試強攻，可惜一直無法攻破對方球門，直到第23分鐘烏拉圭中場桑切斯（CarlosSanchez）開出角球吊中，沙烏地阿拉伯門將奧維斯（Mohammed Al Owais）判斷錯誤，出擊試圖破壞對手進攻，沒撈到球反造成空門，門前無人防守的蘇亞雷斯輕鬆左腳凌空射門得手。