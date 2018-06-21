NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈塞內加爾超強　主帥雷鬼髮型超酷炫夫妻吸毒ㄎㄧㄤ掉　臥底真吸毒險死凱擘大寬頻500M只要$799
地方

南陽國小畢業典禮　校方贈「鳳梨」旺旺旺

記者洪佳伶／雲林報導2018/06/21 08:56
▲南陽國小第116屆畢業典禮，收到校方滿滿的祝福「好運旺旺來」。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.20)
▲南陽國小第116屆畢業典禮，收到校方滿滿的祝福「好運旺旺來」。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.20)

雲林縣南陽國小20日上午舉辦第116屆畢業典禮，今年的畢業典禮，校方準備別具意義的禮物要分送給畢業生，校長洪錫欽為了幫忙農民促銷水果，自掏腰包和家長會長張瑞祥購買200顆鳳梨，於畢業典禮中分送給每名畢業生，祝福他好運旺旺來。


▲校長洪錫欽和家長會長張瑞祥購買200顆鳳梨，於畢業典禮中分送給每名畢業生。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.20)

洪錫欽表示，日前到北港牛墟買東西，一名農民用貨車載著自己種的鳳梨求售，每顆只要230元，試吃後發現非常好吃，農民卻抱怨果賤傷農，只好自己載出來賣希望減少損失，他當下便訂購近200顆，用來送給畢業生。

許多畢業生收到鳳梨覺得好特別的畢業禮物，除了可以「吃水果、幫農民」，又有收到校方滿滿的祝福「好運旺旺來」，覺得非常開心。


▲南陽國小第116屆畢業典禮，畢業生收到鳳梨覺得好特別。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.20)

北港鎮長張勝智也親自來到現場頒獎，並給予畢業生們獻上祝福，恭賀同學們順利完成國小畢業，進入下一個新的學習階段，預祝大家在未來學習的路上一切順利。


▲北港鎮長張勝智也親自頒獎，並獻上祝福。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.20)


▲南陽國小第116屆畢業典禮。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.20)

關鍵字南陽國小畢業典禮鳳梨
小客車撞牌樓門柱　台17線添四魂

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan