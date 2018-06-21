南陽國小畢業典禮　校方贈「鳳梨」旺旺旺

雲林縣南陽國小20日上午舉辦第116屆畢業典禮，今年的畢業典禮，校方準備別具意義的禮物要分送給畢業生，校長洪錫欽為了幫忙農民促銷水果，自掏腰包和家長會長張瑞祥購買200顆鳳梨，於畢業典禮中分送給每名畢業生，祝福他好運旺旺來。



▲校長洪錫欽和家長會長張瑞祥購買200顆鳳梨，於畢業典禮中分送給每名畢業生。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.20)

洪錫欽表示，日前到北港牛墟買東西，一名農民用貨車載著自己種的鳳梨求售，每顆只要2、30元，試吃後發現非常好吃，農民卻抱怨果賤傷農，只好自己載出來賣希望減少損失，他當下便訂購近200顆，用來送給畢業生。

許多畢業生收到鳳梨覺得好特別的畢業禮物，除了可以「吃水果、幫農民」，又有收到校方滿滿的祝福「好運旺旺來」，覺得非常開心。



▲南陽國小第116屆畢業典禮，畢業生收到鳳梨覺得好特別。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.20)

北港鎮長張勝智也親自來到現場頒獎，並給予畢業生們獻上祝福，恭賀同學們順利完成國小畢業，進入下一個新的學習階段，預祝大家在未來學習的路上一切順利。



▲北港鎮長張勝智也親自頒獎，並獻上祝福。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.20)



▲南陽國小第116屆畢業典禮。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.20)