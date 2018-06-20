影／網傳張衛健「吸毒被逮」　他發聲明指責有人造謠

對此，張衛健國際歌影迷會微博，已經貼出一份署名為「張衞健工作室」的聲明，內容指出該影片是張衞健在演唱會後台進場的片段，根本不是吸毒被抓，更聲明完全是網友造謠，而且對此不實報導，工作室將採取法律手段維權。

近日有大陸網友瘋傳一支影片，指稱張衛健在北京朝陽區吸毒被逮，影片中，只見張衞健在多名穿著制服的公安包圍下匆匆離開，而且他雙手還握拳放在前面，表情凝重。

而20日晚，張衛健也在自己的微博回應說：「謠言止於智者，我好的很，什麼事都沒發生。」他還調侃道：「看來以後我要戒掉走路的時候，兩個拳頭一起放在肚子上，真的挺像被抓的。大家放心，網上的謠言是假的。」

張衞健接受港媒訪問也否認傳聞，強調自己真的什麼事都沒有，而且目前人正在香港忙著搬家，根本懶得理會這些謠言。那會不會擔心是因為得罪人導致，張衞健則表示：「這個世界很多人愛亂講話，但是真是假一眼就看得出來，至於那個影片，只是我之前開演唱會，一群公安保安陪著我入場而已。」

他也表示不會因此生氣，因為前不久才有人傳他得了胃癌，還說他離開娛樂圈了，這種謠言他見多了，因此現在都不會太當真。

▼網傳張衛健被逮影片。

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