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政治

軍人年改三讀　樓地板3萬8990元

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/21 02:26
▲立法院 20 日挑燈夜戰三讀通過攸關軍人年改的《陸海空軍軍官士官服役條例》修正案，軍人年金樓地板為 3 萬 8990 元，退休俸起支俸率 55 %，年增率 2 %，軍官所得替代率上限為 90 %、士官 95 %。（圖／邱明玉攝 , 2018.6.21）
▲立法院 20 日挑燈夜戰三讀通過攸關軍人年改的《陸海空軍軍官士官服役條例》修正案，軍人年金樓地板為 3 萬 8990 元，退休俸起支俸率 55 %，年增率 2 %，軍官所得替代率上限為 90 %、士官 95 %。（圖／邱明玉攝 , 2018.6.21）

立法院 20 日挑燈夜戰三讀通過攸關軍人年改的《陸海空軍軍官士官服役條例》修正案，三讀修正通過條文明定，軍人年金樓地板為 3 萬 8990 元，退休俸起支俸率 55 %，年增率 2 %，軍官所得替代率上限為 90 %、士官 95 %。

針對軍人年改，立院臨時會朝野經過一周協商，院會超過 11 小時處理軍改案爭議條文，在晚間 10 時 8 分開始三讀程序，並在晚間 11 時 20 分三讀修正通過。

修正案明定軍人年金樓地板為新台幣 3 萬 8990 元，但月退休總所得低於最低保障金額，將不受年改影響；軍人退休俸起支俸率 55 %，年增率 2 %，18 %優惠存款分 10 年歸零。

修正案確定軍人年金最低保障金額（樓地板）是 3 萬 8990 元，但月退休總所得低於最低保障金額，將不受年改影響；此外，因公、因作戰導致受傷、身心障礙者以及年滿85歲的校級以下軍、士官，都不刪減其優惠存款利息。

修正案並明定，軍人退休俸的起支俸率，以服役滿 20 年為 55 %，每增加一年增加 2 %，所得替代率軍官以 90 %上限，士官則因其薪俸較低，以 95 %為上限。

修正案也增列遺屬年金領取資格限制，支領退休俸的軍士官在退伍後結婚，請領遺屬年金的資格為年滿 55 歲之未再婚配偶、且法定婚姻關係存續 10 年以上，才能在軍士官亡故後請領月退俸 1/2 的遺屬年金。但若是因身心障礙無工作能力，或軍人在職時與配偶已有婚姻關係，且該配偶未再婚者，就不受限制。

修正案並比照公教年改時納入的離婚配偶請求權規定，軍士官的離婚配偶與該軍士官婚姻關係存續滿2年者，於法定財產制或共同財產制關係因離婚而消滅時，離婚配偶得請求分配該軍士官 1/2 的退伍金或退休俸，當事人一方得聲請法院調整或免除其分配額。

修正案亦增列再任停俸限制，退役人員再任公職或是私立大學專任教師，每月薪酬若超過 33140 元，即停領其退休俸至離職為止，但為減低對於基層退役軍、士官的衝擊，目前在任各單位的工友、技工、司機等或是軍事單位的評價聘僱人員，都不受限制。

修正案也納入「防狼教官條款」，若是軍訓教官在職期間，涉校園性侵害案件，退伍後經判處有期徒刑確定者，應剝奪退除給與，已支領者應追繳。

關鍵字軍人年改立法院遺屬年金離婚配偶請求權陸海空軍軍官士官服役條例
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