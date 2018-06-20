軍人年改三讀　樓地板3萬8990元

修正案明定軍人年金樓地板為新台幣 3 萬 8990 元，但月退休總所得低於最低保障金額，將不受年改影響；軍人退休俸起支俸率 55 %，年增率 2 %，18 %優惠存款分 10 年歸零。

針對軍人年改，立院臨時會朝野經過一周協商，院會超過 11 小時處理軍改案爭議條文，在晚間 10 時 8 分開始三讀程序，並在晚間 11 時 20 分三讀修正通過。

立法院 20 日挑燈夜戰三讀通過攸關軍人年改的《陸海空軍軍官士官服役條例》修正案，三讀修正通過條文明定，軍人年金樓地板為 3 萬 8990 元，退休俸起支俸率 55 %，年增率 2 %，軍官所得替代率上限為 90 %、士官 95 %。

修正案確定軍人年金最低保障金額（樓地板）是 3 萬 8990 元，但月退休總所得低於最低保障金額，將不受年改影響；此外，因公、因作戰導致受傷、身心障礙者以及年滿85歲的校級以下軍、士官，都不刪減其優惠存款利息。

修正案並明定，軍人退休俸的起支俸率，以服役滿 20 年為 55 %，每增加一年增加 2 %，所得替代率軍官以 90 %上限，士官則因其薪俸較低，以 95 %為上限。

修正案也增列遺屬年金領取資格限制，支領退休俸的軍士官在退伍後結婚，請領遺屬年金的資格為年滿 55 歲之未再婚配偶、且法定婚姻關係存續 10 年以上，才能在軍士官亡故後請領月退俸 1/2 的遺屬年金。但若是因身心障礙無工作能力，或軍人在職時與配偶已有婚姻關係，且該配偶未再婚者，就不受限制。

修正案並比照公教年改時納入的離婚配偶請求權規定，軍士官的離婚配偶與該軍士官婚姻關係存續滿2年者，於法定財產制或共同財產制關係因離婚而消滅時，離婚配偶得請求分配該軍士官 1/2 的退伍金或退休俸，當事人一方得聲請法院調整或免除其分配額。

修正案亦增列再任停俸限制，退役人員再任公職或是私立大學專任教師，每月薪酬若超過 33140 元，即停領其退休俸至離職為止，但為減低對於基層退役軍、士官的衝擊，目前在任各單位的工友、技工、司機等或是軍事單位的評價聘僱人員，都不受限制。

修正案也納入「防狼教官條款」，若是軍訓教官在職期間，涉校園性侵害案件，退伍後經判處有期徒刑確定者，應剝奪退除給與，已支領者應追繳。