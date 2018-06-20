軍人年改三讀　總統：克服年金破產危機

兩年前，政府的精算報告就提出警示，制度失衡的公務人員年金預計 2031 年破產，教師年金預估在 2030 年破產，軍人年金更快，2020 年就會破產。這些危機，現在都被我們克服了。

立法院臨時會院會 20 日三讀修正通過《陸海空軍軍官士官服役條例》修正案，總統蔡英文隨即在臉書貼文表示，「感謝國會的理解和支持，也感謝行政團隊的全力以赴，我們共同完成了一個既能維持基金永續，確保退休安全，同時強化國軍戰力的軍人年改方案。這是一個艱鉅的任務，但我們一起做到了。」

為了把國家從可見危機當中拉回來，我把年金改革視為任期當中最重要的任務。這兩年來我因此面對很多責難，這些責難正是過去政治人物不願也不敢推動年改的原因。

不過，我從來沒有任何猶豫。台灣正在跟時間賽跑，改革必須從我的手中啟動。繼去年我們完成公教年金改革之後，《陸海空軍軍官士官服役條例》修正案剛剛也三讀通過，新的軍人年金制度即將上路。

不只解決財務問題，新的制度更考慮到軍人的特殊性，以「長留久用」的精神來設計。感謝國會的理解和支持，也感謝行政團隊的全力以赴，我們共同完成了一個既能維持基金永續，確保退休安全，同時強化國軍戰力的軍人年改方案。這是一個艱鉅的任務，但我們一起做到了。