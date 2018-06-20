NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈十年有你／100個小黨的美麗哀愁柯斯塔幸運進球　西班牙驚險奪首勝凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

西班牙世足幸運星 柯斯塔連兩戰立功

中央社2018/06/21 05:48
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社俄羅斯喀山20日綜合外電報導）前鋒柯斯塔成為西班牙本屆世足賽幸運之星，前一場他對葡萄牙攻進2球，免於西班牙首戰吞敗；今天他先是避免吃牌，接著以一記折射建功，幫助無敵艦隊1比0擊敗伊朗。

「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在台灣時間16日凌晨2時對西班牙之戰大演帽子戲法獨進3球，若非柯斯塔（Diego Costa）2度破網，助西班牙3比3逼平對手，西班牙在B組首戰恐落敗。

今天對伊朗的上半場，柯斯塔在伊朗門將貝蘭萬德（Ali Beiranvand）準備將球踢出時，往貝蘭萬德的腳趾踩下去，引發爭議，不過裁判並未對他施以懲罰。

下半場第54分鐘，中場名將伊涅斯塔（AndresIniesta）傳給柯斯塔，柯斯塔禁區接球轉身左腳射門，球踢到伊朗球員再反彈到柯斯塔的腳，球急速竄入伊朗大門左下角，西班牙打破僵局1比0領先，終場就以這個比數拿下寶貴勝利。

2014年巴西世足開踢前，柯斯塔由他出生的國家巴西轉籍加入西班牙國家隊，但在全隊「密集短傳」（tiki-taka）的球風下，似乎有點格格不入。

然而，他在本屆賽事已成為西班牙救星，除了助隊與葡萄牙打平，也成功突破伊朗的鐵桶陣，讓西班牙在B組以積分4分與葡萄牙並駕齊驅，16強門票幾乎就要到手。（譯者：徐崇哲）1070621

科技和媒體類股領漲 那斯達...Fed主席：持續升息理由充分

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan