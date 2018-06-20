西班牙世足幸運星 柯斯塔連兩戰立功

（中央社俄羅斯喀山20日綜合外電報導）前鋒柯斯塔成為西班牙本屆世足賽幸運之星，前一場他對葡萄牙攻進2球，免於西班牙首戰吞敗；今天他先是避免吃牌，接著以一記折射建功，幫助無敵艦隊1比0擊敗伊朗。

「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在台灣時間16日凌晨2時對西班牙之戰大演帽子戲法獨進3球，若非柯斯塔（Diego Costa）2度破網，助西班牙3比3逼平對手，西班牙在B組首戰恐落敗。

今天對伊朗的上半場，柯斯塔在伊朗門將貝蘭萬德（Ali Beiranvand）準備將球踢出時，往貝蘭萬德的腳趾踩下去，引發爭議，不過裁判並未對他施以懲罰。