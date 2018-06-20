美眾議員提案 呼籲美台建交

他在提案中指出，一中政策已經過時，並不能反映台灣半個多世紀以來做為主權獨立國家的明顯事實，台灣與多國保持外交、文化與經濟關係，跟美國也保持正式外交關係直到1979年。

羅拉巴克（Dana Rohrabacher）是美國國會台灣連線共同發起人之一，長期支持台灣。他在提案中指出，台灣從未被北京共產政府管轄，中共一直以一中政策阻止台灣加入並充分參與國際組織和活動。

他在提案中呼籲美國總統揚棄有瑕疵的一中政策，改採符合現況的「一中一台」政策，以承認台灣為主權獨立國家，有別於共產中國。

提案也呼籲美國著手準備與台灣恢復正常外交關係，並積極支持台灣充分參與聯合國，以及以主權國家為會員的國際組織。

白宮國安顧問波頓（John Bolton）上任前，2016年1月曾在「華爾街日報」撰文，呼籲美國新政府重新審視一中政策，在國務院正式接待台灣官員、提升美國在台協會（AIT）台北辦事處位階至正式外交代表團、正式邀請台灣總統到美國旅行訪問、允許美國最資深官員到台灣處理公務，最後是全面恢復外交承認。

台灣人公共事務會會長郭正光表示，這項提案反映美國國會越來越多人認為一中政策已不合時宜，且背離台灣為自由民主國家，應被國際社會接受，成為平等及完整成員這項不爭的事實。現在正是採取更務實且符合現狀的「一中一台」政策的好時機。（編輯：何宏儒）1070621